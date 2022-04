Posicionamiento SEO en 2022: aquí están las nuevas tendencias por PROFESIONALNET Comunicae

viernes, 22 de abril de 2022, 13:30 h (CET) Aunque por todos es conocido el enorme potencial de la comunicación online, sin embargo, algunas áreas parecen ser especialmente hostiles para los "no iniciados". Esto es especialmente cierto cuando se habla de SEO, o Search Engine Optimization Pero, ¿cómo mejorar el posicionamiento web? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las tendencias SEO actuales (2022)?

El glosario de marketing define el SEO como "optimización para los motores de búsqueda": Conjunto de actividades que tienen como objetivo mejorar la clasificación de una página a partir de determinadas palabras clave en los motores de búsqueda.

En pocas palabras, el SEO consiste en todas las técnicas y estrategias que permiten que un proyecto web o artículo publicado aparezca entre los primeros resultados de búsqueda en Google.

Pero, ¿por qué se habla de su importancia?

Pues bien, según un estudio realizado por BirghtEdge, el 51% del tráfico de un sitio web procede de la búsqueda orgánica. Esto significa aprovechar las actividades de optimización web que no son de pago, entre las que se encuentra la optimización para motores de búsqueda.

Además, de nuevo a partir de los datos presentados en este estudio, se puede ver que, sin una estrategia adecuada de optimización de los motores de búsqueda, se corre el riesgo de perder alrededor del 58% de los ingresos.

Parece una buena razón para invertir en SEO, ¿verdad? Sin embargo, esta no es la única razón. Además, como se sabe, el algoritmo de Google no es fijo, sino que puede cambiar continuamente y es tremendamente estimularlo permanentemente.

Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias para la optimización SEO en 2022?

Optimización SEO: la importancia del usuario en la web

El primer punto que nunca se debe olvidar al sentar las bases de una estrategia de optimización para motores de búsqueda es que quien escribe para la web no lo hace para Google, sino para los usuarios.

Por supuesto, complacer a Google y salir en la primera página es estupendo, pero nunca se debe olvidar que la experiencia del usuario en la web es el centro de todo esto.

La gente que se dedicaba a la optimización de los motores de búsqueda al principio nunca se centraba en el usuario final. ¿El resultado? Una avalancha de palabras clave introducidas sin tener en cuenta la legibilidad.

Sin embargo, las cosas están cambiando y Google lo dice claramente. De hecho, incluso con la última actualización del algoritmo, el motor de búsqueda más utilizado del mundo ha declarado que la calidad de la página se ha convertido en uno de los factores de clasificación.

En pocas palabras, la calidad de la página percibida por los usuarios se ha convertido en uno de los factores fundamentales para el posicionamiento web de esa página en Google.

Evidentemente, no se puede hablar sólo de la calidad de las páginas. De hecho, este y otros parámetros están contenidos en una macro categoría que necesariamente hay que tener en cuenta: la experiencia del usuario.

Google quiere dar respuestas precisas a los usuarios. Por lo tanto, se premiará el contenido que sea interesante para las personas que buscan en Google. Nada puede ser más sencillo.

Así, a partir de este primer principio se ha comprendido que si se quiere aparecer entre los primeros resultados de Google se tendrá que recordar necesariamente que se está escribiendo para personas y no para máquinas. El contenido semántico creado no sólo complacerá a Google, sino también al usuario final.

La velocidad del sitio es un elemento fundamental de la optimización SEO

Durante años, los expertos en SEO de todo el mundo han establecido la velocidad como un factor realmente importante que afecta a la clasificación del contenido. Pues bien, en 2022, esto se convierte en algo vital para la optimización SEO.

De hecho, Google premia a todas aquellas webs que tienen una velocidad de carga de 2,5 segundos o menos.

Pero, ¿cómo se puede comprobar la velocidad de carga de una web? Existen varias herramientas para realizar esta investigación.

Entre los distintos programas, hay algunos que hay que pagar y otros que son gratuitos, como Page Speed Insight.

Sólo se tiene que introducir la URL de una web en la barra de búsqueda y ya está. En un abrir y cerrar de ojos, se descubrirá la rapidez con la que funciona la web.

¿Y si la web es demasiado lenta? Pues bien, en este caso se puede actuar sobre las causas más frecuentes de ralentización, como un tema demasiado pesado, un exceso de plugins, un CSS o JavaScript no minimizados o el uso de imágenes excesivamente grandes.

El ranking SEO mejora si la web es amigable a la navegación con teléfonos móviles.

Pues sí, esto tampoco es precisamente una novedad. Como se sabe, cada vez más personas utilizan Internet desde los teléfonos móviles y en cualquier lugar.

Siempre con el objetivo de proporcionar a los usuarios la mejor experiencia posible, la optimización para teléfonos móviles garantiza un mejor posicionamiento SEO de la web o del contenido.

Por lo tanto, cuando se trata de la velocidad, es necesario comprobar no sólo lo rápida que es la web en el escritorio, sino también en el móvil.

Además, cuando se habla de optimización móvil no sólo se refiere a la velocidad de carga, de hecho, hay muchas otras variables que podrían conducir a un uso no óptimo de la web en el móvil, como un texto demasiado pequeño o imágenes con un tamaño indefinido.

¿Afecta la búsqueda por voz al posicionamiento SEO?

Según los expertos en marketing digital en 2022 cada vez más gente tiene un asistente de voz. Que sea Google Home o Alexa no importa, se habla de un dispositivo que intercepta la demanda del usuario.

Según las estimaciones de Finance Online, las ventas de estos dispositivos aumentarán en 25 millones a finales de 2022.

Pero, ¿qué significa esto y cómo puede afectar al SEO? De hecho, el uso de la búsqueda por voz puede tener un profundo efecto en el SEO.

Cuando se hace una búsqueda online "tradicional", escribiendo a mano el contenido que se va a buscar, se tiende a ser más concisos, pero cuando se habla con Alexa, Google Home o cualquier otro asistente de voz, se suele ser más discursivo. En consecuencia, las consultas de búsqueda (es decir, las preguntas que se hacen a Google) cambiarán.

¿Y cómo se podría interceptar esto a través de una estrategia de SEO? Pues bien, utilizando un lenguaje natural al escribir los artículos, como si se hablara. Habrá que centrarte más en las palabras clave de cola larga, ya que son más complejas y naturales.

Con esta pequeña técnica, el contenido puede ser encontrado por un número cada vez mayor de personas que realizan búsquedas online a través de herramientas asistidas por voz.

¿Es la accesibilidad un factor de posicionamiento SEO?

Entre los factores que influyen en el posicionamiento SEO de una página web está la accesibilidad. Este es un parámetro que cada vez cobra más importancia, siempre con vistas a la experiencia del usuario.

Atención: Hay que recordar siempre que lo que le gusta al usuario, le gusta a Google.

Por lo tanto, una web que presenta un contenido fácil de navegar, incluso para los usuarios con discapacidades, será recompensado por el motor de búsqueda.

Pero, ¿cómo se puede mejorar la accesibilidad y, en consecuencia, el SEO?

Un consejo para mejorar el posicionamiento es utilizar siempre el texto ALT para las imágenes. De hecho, el propósito del texto alternativo es permitir que las personas ciegas utilicen el contenido, mejorando así la accesibilidad.

Si está interesado en mejorar definitivamente los resultados en Google, se invita a solicitar más información sin compromiso.

