EI2VALUE obtiene el tercer puesto a nivel mundial en el ranking VDOS por la eficiencia en la inversión de productos aburridos Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 10:26 h (CET)

El mercado de valor mundial se ajusta a parámetros cambiantes que propician que solo los mejores fondos de inversión se mantengan a flote con una propuesta eficaz y rentable. Prevalecer con gran valía es crucial en este negocio que requiere de gran atención, alto rendimiento y eficiencia.

En este sentido, el fondo de inversión EI2VALUE vuelve a quedar en el top 3 del prestigioso ranking mundial VDOS. Este logro se evidencia gracias a su estrategia value investing, que se centra en las inversiones en valor para alcanzar rentabilidad a largo plazo. Se trata de un reconocimiento internacional por la eficiencia en la inversión de productos aburridos.

Eficiencia en la inversión de productos aburridos EI2VALUE ha vuelto a ingresar a la tercera posición a nivel mundial en el ranking VDOS de los fondos mundiales de inversiones value, entre un total de casi 600 fondos pertenecientes a dicha categoría. Este exitoso objetivo se ha cumplido por el esfuerzo de inversión en gestores cualificados que ha promovido este fondo con una visión global.

Para llevar a cabo este proceder, han seleccionado a los gestores con mayor calificación mundial, independientemente de las comisiones que se pueden reportar por ese proceso. Por ello, Warren Buffet, Francisco García Paramés y Alvaro Guzmán son los elegidos con filosofía value para inspirar y propiciar la presencia en el tiempo de este método.

En los caóticos tiempos actuales, en los que la inflación y la estanflación (inflación con desaceleración económica) se perciben cotidianamente, es necesario encontrar idóneas opciones de buena inversión que garanticen retribuciones y beneficios consecuentes y notables. Precisamente, el enfoque de EI2VALUE es invertir en los valores denominados comúnmente como “aburridos” y materias primas como el petróleo o el gas.

Conocimiento, audacia y experiencia del mercado en inversiones altamente rentables La generación de inversiones de manera consciente con un alto valor de calidad y la obtención de un precio inferior a su coste real, con una alta retribución a largo plazo, es la base sustancial de este revolucionario método. Da preponderancia a los productos aburridos para alcanzar ganancias por encima de la competencia, tanto dentro como fuera de este sector.

El fondo EI2VALUE es experto en aprovechar oportunidades en áreas que están creciendo de forma exponencial, para lograr altos dividendos. Este fondo apuesta por recursos como el gas natural y reconoce el valor del tiempo como un elemento trascendental en el mundo de los negocios. Las compañías elegidas por esta sociedad disponen de elevados retornos sobre el capital empleado y son dirigidas por un idóneo equipo de gestores que maximiza el cuidado por los intereses de todos los accionistas, sin que el valor intrínseco se refleje en el precio de cotización.

El margen de seguridad y la búsqueda de acciones de empresas con gran potencial y problemáticas que pueden ser solucionadas es una acertada manera de generar una inversión de este fondo. La pericia consiste en saber adquirir acciones a bajo coste, arreglar las problemáticas pertinentes y evidenciar un crecimiento en el valor de la acción, propiciando así la rentabilidad del negocio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Trepillé y su apuesta por las joyas artesanales La importancia del posicionamiento SEO de las empresas en internet, por Agora Servicios SEO Tecnológicos Las zapatillas personalizadas de AMM Aerografía LineaMed, asistencia domiciliaria de excelencia en el cuidado de adultos mayores ¿Cuál es el mejor whisky y con qué se debe combinar?, por Whisky Flavour