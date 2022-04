Encontrar entrenadores/as cerca es fácil con Sportalis Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 10:01 h (CET)

Actualmente, un canal ideal para encontrar profesionales del deporte como monitores deportivos o entrenadores que puedan ofrecer sus servicios en centros, a domicilio u online esinternet.

Una de los espacios web más reconocidos en España para realizar esta búsqueda es Sportalis, el cual contiene una base de datos que aloja información de miles de profesionales deportivos de toda Europa. Su objetivo de ayudar a las personas y empresas a encontrar entrenadores cercanos a su establecimiento o región de forma rápida y eficaz.

Encontrar un profesional del deporte en internet Sportalis posee un sistema de búsqueda inteligente para encontrar instructores, entrenadores y monitores deportivos en cualquier ciudad o región de forma totalmente gratuita. La información alojada en dicho sistema es tan amplia que los usuarios pueden buscar un entrenador personal cerca de su localidad y por disciplinas, horarios, etc.

Un ejemplo de ello es su sección de “clases”, donde se pueden filtrar profesionales del deporte por clases de pilates, fútbol, zumba, baloncesto, crossfit y cualquier otra actividad física. A su vez, el usuario podrá seleccionar entre qué horas desea llevarla a cabo. Después de realizar la búsqueda, se presentará una variedad de opciones con los nombres de los instructores, foto, día, localización y el centro o institución deportiva a asistir. Como punto extra, Sportalis muestra a sus clientes un mapa para que estos puedan encontrar el punto de encuentro más cercano con mayor rapidez. De igual forma, etiqueta al entrenador con un badge o insignia que refleja sus titulaciones oficiales han sido verificadas (reflejadas en color) o no (reflejadas en gris).

¿Cuáles son las ventajas de usar Sportalis para encontrar un entrenador personal? Una de las ventajas principales de buscar instructores o monitores deportivos en Sportalis es que se puede hacer de forma total online. Esto significa que el usuario podrá realizar dicha búsqueda desde la comodidad de su hogar, oficina o cualquier espacio de su preferencia. De igual manera, dispondrá de todo el tiempo que sea necesario para elegir con seguridad el día, hora, lugar, establecimiento e instructor con el que recibirá las clases deportivas.

Sportalis también cuenta con un espacio digital único para cada uno de estos profesionales. Este espacio funciona de la misma manera que un perfil en cualquier red social o blog, donde el usuario podrá ver información detallada del entrenador (biografía, experiencia, servicios, idiomas, reseñas, etc.). Asimismo, cada instructor cuenta con insignias que certifican todas sus formaciones, varias fotos de presentación y vídeos explicativos sobre el área o disciplina en la cual se especializa.

Con el buscador avanzado de Sportalis las personas pueden encontrar un profesional del deporte cerca de donde se encuentre con toda la información necesaria para poder llevar a cabo la práctica física que mejor se adapte a las condiciones y requisitos de cada uno. De esta forma, resulta mucho más sencillo comenzar a tener una vida sana.



