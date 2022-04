​Putinólogos Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

viernes, 22 de abril de 2022, 11:51 h (CET) Por alguna razón misteriosa, cada uno y cada una tiene una opinión personal acerca de qué es lo que ha movido a Putin a invadir Ucrania: que si es para hacerse luego con el resto del mundo, que si es un ataque de melancolía en recuerdo de los tiempos de la URSS, que si China o Estados Unidos, le amenazaban o si había que empezar por quitar el fascismo rampante de Ucrania que amenazaba con entrar en la OTAN, cuna del fascismo y del nazismo, como todo el mundo sabe, especialmente la gente de Podemos.



