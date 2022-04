IDeo Agencia Digital ofrece el Kit Digital para ayudar a empresas y a autónomos a hacer crecer su negocio

Emprender un negocio, aparte de aportar miles de ventajas, también conlleva algunos riesgos.

Esto se debe a que hay que estar a la vanguardia de todo lo que rodea la empresa, así como estar dotado de un plan de negocio actualizado y acorde al contexto actual. Este último aspecto tiene que ver, en gran parte, con la digitalización, la cual, a pesar de estar presente en la mayoría de sectores, sigue sin estarlo en muchas empresas.

No obstante, empresas como IDeo Agencia Digital aportan soluciones para cubrir estas carencias, ofreciendo asesoramiento y la ayuda necesaria para remontar proyectos que puedan estar en riesgo por este aspecto. Solicitando el Kit Digital, se puede acceder a una serie de servicios digitales que ofrece esta firma, como creación de páginas web, tiendas online, teletrabajo u oficina virtual, SEO, posicionamiento y creación de apps.

Subvenciones a fondo perdido para negocios sin desembolso Next Generation EU ofrece el Programa Kit Digital de subvención para la digitalización. Se trata de una herramienta que ofrece respaldo para impulsar la transformación digital de autónomos y pymes, así estos puedan competir y seguir ganando clientes en la era digital.

Para hacer despegar un negocio se debe, en primer lugar, tomar la decisión de generar un cambio positivo en el entorno y, a continuación, dejarse asesorar por un equipo de profesionales dispuestos a ayudar. Desde iDeo se encargan de hacer todos los trabajos y gestiones necesarias para solicitar las ayudas sin que los clientes tengan que invertir ni un solo euro.

Requisitos para acceder al Kit Digital En esta empresa donde la innovación es una premisa, es posible acceder al Kit Digital en simples pasos y cumpliendo aspectos, como ser una pequeña o mediana empresa o autónomo en situación de alta y tener una antigüedad mínima establecida por convocatoria. Asimismo, el cliente o autónomo no debe haber incurrido en ninguna de las prohibiciones previstas según la Ley, no debe tener consideración de empresa en crisis y estar al día de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Por último, el solicitante, en el momento de la petición, no debe haber superado el límite de ayudas mínimas de 200.000 euros en tres años.

En un mundo prácticamente digitalizado, resulta fundamental mantenerse al día con todo lo que aportan las nuevas tecnologías. Para poder aprovechar el Kit Digital a coste cero gracias a la subvención a fondo perdido, una opción es ponerse en contacto con esta empresa, la cual facilitará toda la información para que los proyectos sigan vivos como el día en que se emprendieron.