Los 6 pilares en la formación de los franquiciados del Grupo Best

viernes, 22 de abril de 2022, 09:39 h (CET)

En la actualidad, una de las formas más innovadoras de integrarse al mercado es a través de franquicias que proporcionen la oportunidad de gestionar productos y servicios de marcas ya establecidas, con el objetivo de generar un mayor índice de ingresos y contribuir simultáneamente con el crecimiento de la misma.

En este contexto, el Grupo Best es una de las firmas más destacadas en el área de las franquicias inmobiliarias. Esta empresa se ha consolidado como una de las más premiadas y rentables en España, con más de 400 inmuebles de bancos y todos los recursos necesarios para brindar asistencia y beneficios a sus franquiciados.

Grupo Best para la obtención de franquicias inmobiliarias El Grupo Best se ha distinguido entre los demás franquiciadores en la industria inmobiliaria, gracias a las diversas oportunidades que brindan a los franquiciados.

Esta empresa cuenta con franquicias inmobiliarias y dispone de una amplia variedad de opciones de financiación de fácil acceso para los interesados en formar parte de su marca. Asimismo, cuenta con miles de inmuebles en alquiler y venta pertenecientes a más de 70 bancos, financieras, fondos, promotores y particulares.

Además, este grupo posee un sistema exclusivo para la captación de inmuebles en las diferentes zonas del país. Adicionalmente, cuentan con la exclusividad de venta de grandes activos como hoteles, edificios, solares, entre otros. Asimismo, tienen servicios de alquiler de pagos asegurados. Todo esto, permitiendo la propia gestión del franquiciado sobre su dinero.

Los 6 pilares en la formación de los franquiciados del Grupo Best El éxito de este grupo se ha debido a su dedicación y profesionalidad en el ámbito. Por esta razón, cada uno de sus franquiciados pasa a través de las 6 fases o pilares de formación, entre las que destaca como principal la formación online. A través de esta, se dotará a los franquiciados de un amplio conocimiento sobre los aspectos básicos e imprescindibles en el sector inmobiliario.

La formación en oficina abierta es otro de los principios que considera esta compañía. Los nuevos franquiciados son integrados a un grupo de formación presencial, donde se repasarán conceptos y se resolverán dudas para luego aplicar todo lo aprendido en experiencias vivenciales que les permitan adquirir mayor experiencia.

Como tercer pilar, figura la responsabilidad del franquiciado en el manejo de la nueva oficina. En principio, con el apoyo de un formador activo que se enfocará en la gestión de las primeras operaciones durante un mes.

El seguimiento es otra parte fundamental de este proceso. A través de las llamadas semanales durante los primeros seis meses, se permitirá a los franquiciados tener a mano la asistencia de todos los departamentos del Grupo Best para resolver cualquier problema.

Asimismo, como últimos pilares de esta compañía destacan la actualización continua de los conocimientos y la formación universitaria, mediante convenio con la Universidad de Andorra, financiada al 100 % por el Grupo Best.

Estos últimos aspectos garantizan la mayor efectividad y eficiencia en el manejo de las franquicias, además del crecimiento profesional y personal de los franquiciados.



