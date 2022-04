El hombre bajo la bota de la lengua Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

viernes, 22 de abril de 2022, 09:41 h (CET) El objetivo de hablar es comunicarse. Por decirlo así, que los demás capten lo que uno tiene en la mente, es lo milagroso. De esa manera, emisores y receptores podemos enriquecernos mutuamente. El vehículo por el cual se trasmite la comunicación es el lenguaje. El lenguaje es como una carreta que transporta ideas.

Hay palabras que utilizamos a diario que su origen se remonta a siglos. No obstante, nos sirven para transportar las ideas que queremos expresar para que ésta fecunde la mente del otro, ¡ese es su único objetivo! Hay palabras que quedan en desuso, que cambian de sentido, que se deslizan, lenguas que mueren, etc. Lo que nunca muere, es nuestra necesidad de comunicarnos, la necesidad de que ocurra ese milagro. Entonces, ¿a qué viene endiosar la carreta?

Anteponer el idioma a la comunicación, es someter al hombre a la lengua. La religiosidad de las lenguas regionales entorpece la circulación del conocimiento que nos haría la vida más fácil. Y por otra parte, cuando mi madre iba a misa en Cataluña o en el País Vasco, no se enteraba de nada. Si la palabra de Dios es la carreta para la salvación, la Iglesia, el Gobierno, los medios de comunicación..., además de abocarnos a la ruina económica, nos están condenando al infierno.

