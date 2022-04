Estudiar cursos académicos de primaria y secundaria en Irlanda o USA Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Sumergirse en la cultura angloparlante es una de las mejores formas para aprender inglés. En este sentido, no hay nada mejor que estudiar en un país cuya lengua nativa sea el inglés. La Academia de Inglés es un centro de formación especializado en este idioma y que cuenta con más de 40 años de recorrido.

Los profesionales que la componen ofrecen la posibilidad tanto a alumnos de primaria, como de secundaria, de estudiar sus correspondientes cursos académicos en inglés con sus correspondientes convalidaciones en colegios de Estados Unidos, Irlanda y Canadá,para capacitarse junto a personas de todo el mundo. El objetivo es que puedan vivir una experiencia única de aprendizaje y sacar el máximo partido de ello.

Cursos académicos en Estados Unidos y Canadá para primaria y secundaria Trabajando en colaboración con empresas certificadas en el extranjero y los mejores centros de formación en los Estados Unidos, La Academia de Inglés presenta un programa que permite a estudiantes de primaria y secundaria acceder a cursos académicos en Norteamérica.

El propósito es que los niños y adolescentes vivan la experiencia de formarse en el extranjero, viviendo como un nativo más. Para ello, la academia se encarga de apoyar a los jóvenes durante todo el programa, tanto en los trámites y acciones previas correspondientes, como en la búsqueda del colegio o la familia que acogerá al alumno. Asimismo, cabe destacar que los colegios seleccionados se distinguen por su gran calidad académica.

Por otro lado, las familias son examinadas y cuidadosamente seleccionadas, eligiendo solo a las que muestren un carácter generoso, comprometido y valores arraigados. Así, podrán acoger al estudiante e integrarle de forma eficaz en el modo de vida americano.

Aprender inglés en Irlanda Irlanda es otra de las opciones disponibles en el programa de La Academia de Inglés y uno de los destinos más elegidos por los estudiantes para el aprendizaje de este idioma. Principalmente, se debe al gran movimiento de alumnos extranjeros en ese país, así como por sus escuelas de reconocido prestigio en la enseñanza del idioma.

La modalidad es la misma que la utilizada en USA, ya que podrá ser recibido por una familia irlandesa certificada o alojarse en una de las residencias en colegios. Tanto para estudiar en los Estados Unidos como en Irlanda, La Academia de Inglés se encarga de llevar a cabo todo el proceso necesario y proporcionar los documentos requeridos para la solicitud del visado del solicitante.

La Academia de Inglés se compromete a ofrecer todo el apoyo a los alumnos que formen parte del programa, no solo en la búsqueda de familia, colegio o solicitud de visado, sino también en la bienvenida. Además, les proporcionarán la ayuda necesaria durante su estancia en el país extranjero y también en su regreso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.