Las diferentes formas de heredar en España, vinculadas a las zonas forales

viernes, 22 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las particularidades que tiene España en el ordenamiento jurídico del país es el derecho foral.

Se denominan derechos forales a aquellos pertenecientes a determinadas comunidades autónomas y que todavía rigen en la actualidad.

Ante la existencia del derecho foral, algunas determinaciones jurídicas deben revisarse previamente, para evitar la aparición de conflictos como, por ejemplo, la obtención de las herencias. En ese sentido, es importante contar con un servicio garantizado como el de GLC Abogados, un despacho con oficinas en Valencia, Madrid, Vigo y una sucursal internacional en Lima, Perú.

Las características de heredar en España en una comunidad bajo derecho foral GLC Abogados posee más de 25 años de experiencia en la gestión de herencias a nivel nacional e internacional. En vista de la inmensa cantidad de trámites que se deben realizar en un momento de duelo, las herencias pueden convertirse en situaciones de estrés y preocupación. Para evitarlo, el despacho español brinda asesoría para determinar la disposición de las proporciones, en caso de encontrarse enmarcados en una comunidad bajo derecho foral.

En el caso de España, las comunidades con derechos forales son Aragón, Cataluña, el País Vasco, Navarra, Galicia y las Islas Baleares. La aplicación de un sistema específico se determina por la vecindad civil, es decir, la condición que tiene una persona de ser vecina de un territorio determinado.

Por tal motivo, es importante que las personas acudan al registro civil y comuniquen su intención de que se les aplique un régimen foral, con lo cual sus derechos no podrían verse afectados, pese a cambiar de domicilio. De esa forma, la aplicación de la norma foral se realiza de acuerdo a la vecindad civil del fallecido en la fecha del deceso.

¿Cuáles son los pasos que debe seguir una persona para tramitar su herencia con GLC Abogados? Lo primero que debe saber el cliente es que el despacho GLC Abogados ofrece una consulta gratuita para realizar una evaluación del caso y, si se llegase a un acuerdo, el pago se hará una vez que reciba la herencia. El primer paso es gestionar la documentación requerida, donde se incluyen los certificados del causante y los herederos, además de la liquidación del impuesto de sucesiones y plusvalías.

En segundo lugar, se legitima la declaración de los herederos ante un notario para herencias ab intestato, es decir, aquellas que no cuentan con un testamento. Después, el despacho realiza un inventario donde tasa los bienes que integran la herencia, de forma que sea posible hacer la partición entre los herederos.

Lo siguiente es la defensa judicial, la cual consiste en la intervención para la protección de los derechos hereditarios, junto con la resolución y prevención de conflictos entre las partes. Una vez recibida la herencia, se llevan a cabo las acciones en administraciones públicas y entidades bancarias para la posesión de los bienes, culminando con la gestión de la venta, con el objetivo de obtener liquidez.

Gestionar los trámites correspondientes a una herencia puede resultar un proceso complejo y lento, más aún cuando se trata del derecho foral, por eso es imprescindible llevar a cabo este procedimiento con anticipación. En el despacho GLC Abogados, la asesoría continua y personalizada permite que los clientes resuelvan su situación en el menor tiempo posible y con la garantía de un proceso exitoso.



