Diseñar una cámara frigorífica modular configurándola uno mismo es posible en Aacore Supply

Las cámaras frigoríficas modulares son una de las opciones más solicitadas por quienes necesitan servicios de frío industrial. Esto se debe a que son muy versátiles y, por lo tanto, se adaptan a las necesidades y al espacio disponible. Además, al estar creadas con módulos confeccionados con paneles sándwich es posible personalizar el tamaño.

En este sentido, la empresa Aacore Supply permite a sus clientes distintas opciones de configuración, para que sea posible diseñar la cámara frigorífica ideal y adaptar las dimensiones del equipo al presupuesto disponible.

Cámaras frigoríficas personalizadas y fáciles de montar Existen dos tipos de cámaras frigoríficas modulares, las de refrigeración y las de congelación. Las primeras se utilizan para almacenar mercancías en temperaturas que van de los 0° C a los 8° C. A su vez, las segundas alcanzan registros de entre 0° C y -30° C. Ambas pueden montarse y desmontarse rápidamente porque la instalación es sencilla, lo que permite un traslado fácil. Además, una cámara frigorífica modular como las que ofrece Aacore Supply no requiere de obras de ningún tipo.

Otro aspecto determinante para la elección del equipo es si se va a colocar en el interior o en el exterior. Como ni las temperaturas ni las inclemencias meteorológicas son las mismas, los paneles y los equipos de frío varían.

De hecho, Aacore Supply ofrece distintos tipos de equipos de frío. Según la empresa, los más demandados son los monoblock, que se adaptan a interiores y exteriores.

El suelo es otra de las características que se pueden escoger. Según los especialistas de la firma, las cámaras con suelo son más eficientes porque garantizan tanto el cerramiento como el aislamiento. Pero también es posible que no sea necesario añadirlo y abaratar costes.

Otros elementos importantes en una cámara frigorífica Para funcionar de manera ideal, las cámaras frigoríficas deben contar con controles de temperatura y humedad. A su vez, la puerta debe ser isotérmica y contar con un cierre hermético para mantener una temperatura constante en el ambiente. Los clientes de Aacore Supply pueden escoger entre puertas correderas o pivotantes para sus cámaras modulares.

Por último, todas las cámaras frigoríficas requieren de tareas de mantenimiento para mantener las condiciones térmicas en buen estado. De esta manera, se alarga la vida útil de los equipos. Parte del mantenimiento consiste en llevar adelante tareas de limpieza diaria que cumplan con los protocolos necesarios.

También es importante cumplir con los trabajos de desinfección y la revisión de los elementos estructurales. Del mismo modo, los equipos de frío, las válvulas, los termostatos y las demás piezas requieren de un control periódico.

En Aacore Supply es posible acceder a todos los servicios necesarios para diseñar, instalar y mantener una cámara frigorífica.