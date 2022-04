​El coraje de un pueblo Jesús D Mez Madrid Lectores

viernes, 22 de abril de 2022, 09:39 h (CET) El Ejército ruso arrasa con todo y somete a los ciudadanos, especialmente a los ucranianos, al terror psicológico que genera el posible uso de armamento químico y nuclear. Y ni siquiera así, los ciudadanos de Mariúpol se inclinan a la rendición. No sabemos si finalmente el ejército ruso acabará intentando asaltar Kiev para tomar la capital.

Mientras tanto, la ciudad de Mariúpol encarna la resistencia de Ucrania. Somos testigos de la barbarie, de su asedio, pero más aún, del coraje de un pueblo que ha antepuesto la libertad a muchos bienes enormemente valiosos. Creo que merecen todo un gran reconocimiento.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.