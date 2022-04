Cómo elegir la furgoneta pequeña perfecta Se caracteriza por la división que separa el compartimento de pasajeros del compartimento de carga, la ausencia de ventanas laterales traseras y una mayor altura Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de abril de 2022, 09:14 h (CET) El transporte por carretera es una forma eficiente y económicamente rentable de transportar cualquier tipo de carga. La técnica más adecuada para transportar carga liviana de gran tamaño es una furgoneta pequeña. Especialmente para tales tareas, los fabricantes producen vehículos con una carrocería monocasco o estructuras separadas en el chasis del bastidor que se fijan a un vehículo mediante un remolque. Las camionetas de pasajeros tienen una demanda especial entre las empresas y las personas que se dedican al transporte de carga pequeña. Para elegir el vehículo adecuado para el transporte de carga de tamaño pequeño, debe prestar atención a cualquier tipo de furgoneta pequeña anunciada en el portal de Autoline en la sección de clasificados. Habiéndose familiarizado con las características y las descripciones de los automóviles, puede evitar fácilmente errores al comprar dicho vehículo y elegir la opción más óptima.

Una furgoneta se compone de un tipo de carrocería cerrada que se utiliza para transportar personas y diversas mercancías. Su característica distintiva es la división que separa el compartimento de pasajeros del compartimento de carga, la ausencia de ventanas laterales traseras y una mayor altura. Las camionetas y los hatchbacks también se denominan furgonetas si están diseñadas para transportar cargas pequeñas y no tienen ventanas laterales traseras.

Las furgonetas se dividen en categorías según su finalidad:

1. Universal: se trata de automóviles de pasajeros con una amplia gama de aplicaciones. Esta categoría incluye vehículos utilitarios con un compartimento para pasajeros separado ubicado detrás de la cabina del conductor. 2. Especial: se utiliza para entregar una variedad de equipos. 3. Especializada: se utiliza para cierto tipo de carga que requiere condiciones de transporte específicas. Esta línea incluye furgonetas de muebles, refrigeradores y máquinas isotérmicas.

Tipos de furgoneta pequeña

Cuando llega el momento de comprar una furgoneta, surge la pregunta: ¿qué modelo elegir? Los camiones utilizados con fines comerciales se dividen en varias categorías.

Furgoneta de productos manufacturados. Este tipo es indispensable para entregar carga que no sea exigente con el medioambiente, principalmente, en lo que se refiere a temperatura y humedad. Las principales ventajas del modelo son su diseño simple, su ligereza y su bajo coste. La carrocería de este tipo de vehículos está hecha de acero galvanizado: el material sirve durante años y es resistente a la tensión mecánica.

Transporte aislado. El objetivo principal de una furgoneta tan ligera es la entrega de mercancías que requieren una temperatura estable. Dicho automóvil está equipado con un cuerpo sellado con una base isotérmica y capas de espuma. Para lograr el máximo aislamiento, el material se instala en toda el área de la caja.

Furgonetas tipo sándwich. Las carrocerías de los camiones están hechas de paneles sándwich especiales. Este revestimiento tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico. Los paneles sándwich están compuestos de una estructura que consta de un aislamiento interno y externo, así como de una capa de revestimiento. Se instala una unidad de refrigeración dentro de la caja, que crea las condiciones necesarias para el transporte de productos.

Camiones refrigerados. Vehículos especiales que se utilizan como congelador móvil. Las unidades mantienen la temperatura requerida (hasta -20 °C), lo que permite entregar la carga de forma adecuada, incluso en condiciones de calor. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Argentina: destino golf imperdible Smöoy presenta las novedades más refrescantes de su departamento de I+D Cómo elegir la furgoneta pequeña perfecta Se caracteriza por la división que separa el compartimento de pasajeros del compartimento de carga, la ausencia de ventanas laterales traseras y una mayor altura Alma Secret instala una planta fotovoltaica para seguir cuidando del planeta Repara tu Deuda Abogados cancela 54.670€ en Esplugues de Llobregat (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad