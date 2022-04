Las entradas para la gira por España de Poncho K ya están disponibles Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 18:24 h (CET)

El 2022 se perfila como una oportunidad para la recuperación económica de la industria musical, por lo que existen varios eventos musicales, de distinto género, planificados para este año.

En el caso del rock independiente, Alfonso Caballero, conocido en el mundo artístico como Poncho K, llevará a cabo varios conciertos como parte de su gira por España para reencontrarse con sus seguidores. Las entradas para cada concierto de rock están disponibles en el sitio web del artista, con un acceso directo a las plataformas de venta designadas.

Poncho K anunció que hará conciertos durante todo el año en distintas ciudades de España El último álbum discográfico de Poncho K se titula Calíope. Sus composiciones urbanas de rock han tenido muy buen recibimiento, ya que mantiene unas letras que combinan contundencia y surrealismo.

El primer concierto tuvo lugar en Huesca, en la Sala El 21, el pasado 26 de marzo. Por su parte, el 1 y 2 de abril, tocó en la Sala Chat Noir de Badajoz y la Sala La Cueva del Jazz de Zamora, respectivamente. El 27 de abril hay prevista la presentación en el Viña Rock, la cual tendrá lugar en Villarrobledo, Albacete.

Para el mes de mayo, el artista tiene previsto 5 conciertos. El primero será el 7 de mayo en Vejer de la Frontera, Cádiz, en las instalaciones del Teatro San Francisco. El 20 de mayo, en Santander en la Sala Niágara, mientras que, el 21 de mayo, tocará en la Sala Gong Galaxy Club de Oviedo. El 27 de mayo en la Sala Fundición de Logroño y, finalmente, el 28 de mayo en Bilbao, en la Sala Azkena.

El segundo semestre del año será la etapa con más conciertos de Poncho K El Festival Yesterock, con sede en Yeste, Albacete, se llevará a cabo los días 29 y 30 de julio, aunque las entradas para este festival todavía no se encuentran disponibles. En octubre, Poncho K tiene previsto presentarse en el Gran Café de León, el 7 de octubre y en la Sala Mon Live de Madrid, el 22 de octubre.

Por último, el mes de noviembre contará con presentaciones en la Sala Loco Club de Valencia, el 4 de noviembre, la Sala Even de Sevilla, el 11 de noviembre y la Sala Planta Baja de Granada, el 12 de noviembre. Por su parte, la sala Wolf de Barcelona recibirá al sevillano el 18 de noviembre, la Sala Lo Intento de Zaragoza, el 19 de noviembre, la Sala Porta Caeli de Valladolid, el 25 de noviembre y cerrará la gira en la Sala La Rúa de Burgos, el 26 de noviembre.

Los fanáticos de Poncho K tienen distintas opciones para disfrutar de uno de sus conciertos durante la gira 2022, prevista del 26 de marzo al 26 de noviembre, con eventos a lo largo del territorio español. Asimismo, pueden comprar merchandising del artista, el cual incluye camisetas, discos, libros y otro tipo de artículos, disponibles en la tienda online.



