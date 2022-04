Las medallas de Amén Promosant, uno de los elementos favoritos de la población católica Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 18:03 h (CET)

Una gran parte de la población española se considera católica. En la amplia extensión del territorio nacional, hay un gran número de iglesias para que los devotos puedan acudir a realizar sus plegarias y a hacer sus promesas a Dios, a la Virgen María, a los ángeles y a los santos.

Desde tiempos remotos, el fervor de los seguidores de esta religión hace que veneren imágenes, por lo que es común, por ejemplo, ver a una persona con medallas de esa figura religiosa a quien le ha pedido tantos deseos.

Dada la popularidad del catolicismo, existen varios lugares que se dedican a la fabricación y venta de este tipo de artículos. Uno de ellos es Amén Promosant, que tiene su sede en Albacete.

Medallas y otros artículos religiosos que se pueden encontrar en Amén Promosant Amén Promosant es una fábrica de artículos religiosos y de promoción. En la misma, se encargan de distribuir productos a sitios como cofradías, asociaciones, hermandades, parroquias, conventos, monasterios, ayuntamientos, empresas de eventos y tiendas religiosas que necesiten medallas y otros productos de su stock.

En su tienda cuentan con un amplio catálogo en el que se puede adquirir al por mayor medallas de plata, pins, broches, pulseras bordadas que son muy solicitadas para las hermandades, llaveros genéricos o personalizados, funda gafas, rosarios, pulseras, mascarillas, geles higienizantes, adornos para coches, entre muchas cosas más.

Los interesados suelen solicitar los productos para uso personal, para regalar o para utilizar en algún evento especial.

También disponen de artículos para adornar las casas, oficinas, locales, etc., como colgaduras de tela y de lona, cuelgallaves y lienzos. Además, tienen elementos de orfebrería como báculos, faroles, velas eléctricas, cruces, ciriales, entre muchos otros.

En la tienda también se encuentra todo lo que necesitan los sacerdotes para la homilía.

Asesoría personalizada para todo aquel que necesite artículos religiosos Amén Promosant brinda una asesoría personalizada a todos los clientes que necesiten orientación sobre qué artículos religiosos llevar: si de oro, plata o bronce; si del Sagrado Corazón de Jesús, si de la Virgen, San Cristóbal, San Pancracio, etc.

Cabe destacar que la empresa se encarga de todo lo inherente a la distribución de productos al por mayor en las cofradías, parroquias o conventos, todo con el fin de darle a la clientela comodidad en el proceso.

La religiosidad es algo que se ha mantenido vivo desde siempre. A muchas personas, desde que nacen se les inculca esa necesidad de creer en Dios y en los santos, por lo que una medalla, un cuadro, un crucifijo o un rosario, son elementos para complementar esas creencias y sentirse más cerca de ellas.

Los interesados en los artículos religiosos de Amén Promosant pueden consultar su página web, donde disponen del catálogo de sus productos y toda la información necesaria.



