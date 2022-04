Edifica Integral, una de las constructoras en Barcelona más reconocidas Emprendedores de Hoy

Para cualquier persona, pareja o familia representa un gran paso en la vida poder adquirir una vivienda nueva. No obstante, cuando se trata de un inmueble diseñado a la medida, según los gustos e indicaciones específicas de quienes lo habitarán, la ilusión y satisfacción de ver el proyecto terminado puede ser todavía mayor.

En cuanto a empresas constructoras en Barcelona, destaca Edifica Integral por su profesionalismo en el ámbito de la construcción y su grupo de especialistas apasionados por el buen trabajo que realizan en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Elaboran todo tipo de construcciones y reformas, con atención a los detalles bajo la supervisión, asesoría y puesta en marcha de un equipo multidisciplinario, que incluye a profesionales técnicos, arquitectos e interioristas.

¿Qué aspectos básicos se deben conocer sobre construcción en Barcelona? En la mayoría de los casos, los materiales de construcción provienen de la naturaleza, ya que son minerales que se procesan o combinan con otros para lograr elementos resistentes y así tener construcciones más duraderas. Con el paso de los años, han evolucionado con el objetivo de garantizar durabilidad, eficiencia y sostenibilidad, ayudando en la disminución del consumo de energía. Los materiales de tipo estructural también pueden ser colocados en los suelos, fontanería o instalaciones eléctricas.

Por otro lado, en las construcciones se suelen emplear grandes cantidades de materiales para levantar las casas o edificios. Por ello, desde hace años se usan como materia prima elementos como la arena, arcilla y piedra, productos que abundan en la naturaleza y que mezclados con otros materiales se convierten en uno de los más utilizados en distintas fases de la construcción.

¿Por qué es importante la estructura en una construcción? En todo proyecto, las estructuras son el elemento principal de la construcción. Por su parte, el diseño debe ser pensado necesariamente por arquitectos, ya que son ellos quienes tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Cuando se construye una vivienda, todas las fases del proceso son igual de importantes. Por lo tanto, cada paso debe ejecutarse con el mayor cuidado para conseguir un resultado atractivo y de calidad.

No existe un sistema de estructura específico, todo depende del tipo de edificación que se quiere construir. En este punto, el papel del arquitecto de la obra juega un papel fundamental, por ser el indicado para sugerir qué tipo de estructura se construirá, teniendo en cuenta varios factores importantes como las cargas que va a soportar la construcción, distancia entre pilares, altura de la edificación, tipo de terreno y sistema de iluminación.



