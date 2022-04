El experto en marketing digital, Israel Huertas, sobre la importancia de contar con CRM Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 17:11 h (CET)

La gestión de clientes es importante para las empresas porque les permiten monitorear, calificar e identificar a estos por hábitos de compra, intereses en general, etc. Actualmente, los CRM realizan este tipo de gestión de forma eficiente y destacan por ser herramientas digitalmente avanzadas, pero fáciles de administrar aún por usuarios sin conocimientos de programación.

Israel Huerta, experto en embudo de ventas, en sus publicaciones más recientes menciona los diferentes aspectos que los negocios deben tener en cuenta para conseguir el mejor CRM.

Aspectos a tener en cuenta para triunfar con los mejores CRM El primer aspecto a tener en cuenta para aprovechar al máximo un CRM es que la empresa se asegure de que este se encuentra alineado con sus necesidades y estrategias. Asimismo, los negocios deben tener claro cuáles son sus metas u objetivos, prestar atención a sus informes, nuevos proyectos u oportunidades, etc. Toda esta información será de gran utilidad en el momento de definir cómo y para qué serán usadas cada una de las funcionalidades del gestor. A su vez, es crucial elegir un CRM que traiga efectos positivos a los usuarios o que, en su defecto, no los perjudique en absoluto tras su implementación.

Por otra parte, Israel Huerta menciona que después de comenzar a hacer uso de esta herramienta, las empresas deben prestar atención a los indicadores e informes. Además, es fundamental evaluar y corregir cada uno de los resultados mostrados en dichos informes para, paso a paso, conseguir los objetivos esperados.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un CRM? Un CRM permite a cualquier empresa o negocio obtener datos de interés de clientes potenciales para mejorar u optimizar la toma de decisiones en futuros proyectos. Además, esta herramienta está pensada para la realización de campañas que permitan atraer a nuevos usuarios, fidelizar clientes y mejorar las acciones de marketing. Asimismo, estos gestores de relaciones con el cliente son herramientas digitales por excelencia para conseguir retornos de inversión en cada anuncio publicitario sin demasiado esfuerzo.

Israel Huerta explica que es una ventaja tener todos los informes, indicadores y resultados de campañas en una única base de datos. Esto se debe a que la empresa podrá acceder a toda esta información en cualquier momento para evaluarla y entender de mejor manera a sus clientes. Además, menciona que los CRM son ideales para prestar soporte y atención al cliente. Actualmente, Israel recomienda utilizar gestores como Salesforce, Dynamics, Hubspot, Clientify o Pidedrive por su eficacia y adaptación a cualquier modelo de negocio.

Israel Huerta tiene como principal objetivo ayudar a las empresas a mejorar su experiencia con los usuarios e incrementar de forma exponencial sus ventas. Por esta razón, recomienda el uso de CRM y, en su último post, explica qué aspectos serán necesarios para conseguir resultados exitosos.



