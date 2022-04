Conseguir una piel sana y bella en la que el maquillaje es opcional con los productos de MiCleo&Co Emprendedores de Hoy

El órgano más grande y versátil que tiene el cuerpo humano es la piel. Es el único que está expuesto y acusa directamente los cambios y factores tanto internos como externos, por lo que requiere de cuidados permanentes que impidan o minimicen lesiones como consecuencia de esa exposición continua.

La ciencia cosmética evoluciona constantemente y se buscan soluciones que permitan mantener una piel sana y bella sin tener que recurrir necesariamente al maquillaje. En este marco y con este objetivo nació en España hace ya ocho años y ha evolucionado MiCleo&Co, una marca de alta cosmética con productos para uso profesional que reducen los signos de la edad y cualquier afección de la piel que aparezca por factores tales como los cambios del tiempo, el estrés al que se está sometido diariamente, procesos hormonales o cualquier otro motivo que incida directamente en el estado de la piel.

Soluciones que ofrece MiCleo&Co para el cuidado de la piel Como resultado de los procesos de investigación para el cuidado de la piel y la experiencia durante estos años con usuarios tanto de sus productos como de sus tratamientos de estética avanzada en clínicas, MiCleo&Co elabora productos de cosmética y tratamientos faciales, enfocados en reducir y prevenir las marcas que produce el envejecimiento en la piel natural y otros problemas y afecciones cutáneas que se manifiesten en ella.

Para la fabricación de sus productos, se basa en la unión de ingredientes naturales y activos de alta gama y tecnología, que se traducen en ciencia e innovación. Por otro lado, invierte en calidad de producto, reduciendo elementos y accesorios que podrían encarecer el resultado final de forma innecesaria. Por lo tanto, existe una mejor relación entre calidad y precio.

MiCleo&Co plantea la filosofía del lujo asequible, por cuanto sus productos contienen los mismos ingredientes, tanto los usados para tratamientos profesionales en el ámbito médico estético, como los de la venta común. Es por esta razón que los usuarios perciben los efectos casi inmediatos de los productos de uso cosmético y se enganchan a sus rutinas efectivas y muchas veces minimalistas.

Es una empresa que no testa en animales para la preparación de sus productos, fomenta la sostenibilidad del planeta y propicia la economía colaborativa abogando por un modelo de negocio donde se beneficia la economía local y nacional.

En una piel sana y bella, el maquillaje es opcional Muchas personas utilizan el maquillaje no solo para cambiar su apariencia, sino también para tapar los defectos e imperfecciones que pudieran tener en la piel y mostrar ante los demás una piel bonita, pero no cuidada. Esto se traduce en inseguridad y muchas veces en falta de autoestima.

Desde MiCleo&Co comprueban día a día cómo personas con estos complejos transforman su piel y, por tanto, elevan su autoestima y seguridad, convirtiendo así el uso del maquillaje en una opción y no en una obligación.

Una piel cuidada con los productos correctos, que tengan la capacidad de mantenerla sana, limpia, tersa, lisa y relajada, hace que sea más fácil tomar la decisión de dejar de usar o no maquillaje, mostrando la piel y resaltando así la belleza natural de quien opta por utilizar los productos de MiCleo&Co.

Los diferentes productos de esta firma se pueden adquirir a través de su página web oficial, donde además se puede solicitar una valoración facial personalizada simplemente haciendo clic en su WhatsApp, y donde también se accede a cientos de reseñas publicadas con testimonios de clientes reales con su opinión acerca de MiCleo. Expresan la gran satisfacción que muestran la mayoría de las personas que ya han utilizado sus productos. “Conocí la marca hace pocos meses, desde entonces sus productos son los únicos que utilizo, me parecen excepcionales y se reflejan en mi piel”, comenta Rocío López; mientras que Usshuaia destaca que “MiCleo tiene 3 cosas que me apasionan: su filosofía, la efectividad real de sus productos y su equipo. La atención al cliente es personalizada e impecable”.



