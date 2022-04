El frío industrial en la producción del sector vinícola, por Aacore Supply

La fase de refrigeración es uno de los elementos que inciden en la calidad del vino, igual que la selección de la cosecha, el método de producción y el proceso de elaboración. De esta forma, el frío industrial tiene un papel relevante en la industria vinícola. De hecho, ciertos tipos de vinos necesitan un control específico de la temperatura.

Para cumplir con las exigencias de este proceso productivo es necesario contar con equipos de refrigeración adecuados que puedan mantener la temperatura indicada. En este sentido, Aacore Supply es una de las empresas referentes del sector del frío industrial. La firma provee equipos completos, como una cámara frigorífica modular y también piezas de una gran variedad de modelos.

La importancia del frío industrial en distintas etapas de la producción del vino Una de las fases más importantes en la elaboración del vino es la fermentación etílica, durante la cual el azúcar del mosto se convierte en alcohol. Se trata de un proceso que se lleva a cabo de manera biológica y con nula presencia de oxígeno. Por lo general, durante esta etapa, los vinos blancos deben permanecer a una temperatura de entre 10° C y 15° C, mientras que los tintos necesitan de un ambiente que se sostenga entre los 20° C y los 30° C.

Otro momento en el que el uso de una cámara frigorífica es relevante es el de la fermentación maloláctica. El propósito de este proceso es la eliminación de los enturbiamientos microbiológicos y también de los óxidos y químicos. Para lograr el objetivo resulta necesario realizar un enfriamiento muy rápido hasta alcanzar temperaturas bajo cero. De esta manera, las sustancias sólidas se sedimentan y después pueden ser extraídas.

Además, durante otras fases de la elaboración del vino suele ser importante mantener un espacio climatizado entre los 13° C y los 17° C. A la vez, la humedad debe mantenerse dentro de ciertos márgenes porque es otro factor que afecta la calidad del producto. Por ejemplo, las bodegas que elaboran vinos de crianza, reservas o grandes reservas necesitan que la temperatura esté entre 14° C y 17 °C, la humedad alrededor del 75 %, que la circulación del aire sea nula y que, además, se pueda eliminar el CO₂.

Cámaras frigoríficas personalizadas en la empresa Aacore Supply Aacore Supply ofrece a sus clientes la posibilidad de personalizar cada cámara frigorífica con las características de temperatura y las dimensiones que sean necesarias. También es posible configurar el espesor del panel y escoger entre distintos tipos de equipos de frío. Por último, la puerta puede ser pivotante o corredera.

En Aacore Supply es posible encontrar el servicio de frío industrial adecuado para cumplir con las exigencias de las distintas etapas de la producción del vino y garantizar la elaboración de un producto de alta calidad.