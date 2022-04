Las reservas de aparcamiento crecen un 50% en España respecto a la Semana Santa de 2021 Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 17:46 h (CET) Según un estudio de Parkimeter, España avanza en su recuperación económica en el ámbito del parking Notables son las mejoras económicas registradas en el sector nacional del aparcamiento a lo largo de este último período festivo: según un estudio realizado por la plataforma Parkimeter de reserva online de parking, las reservas en España han crecido en un 50% respecto a la Semana Santa del pasado año (2021).

“Las reservas online de aparcamientos en centros urbanos se han ido incrementando con el tiempo y únicamente se ha visto truncada por los efectos de la pandemia”, declara Llorenç Benosa de ByPark, grupo propietario ente otros de uno de los parkings (Roma – Sants Estació) que más reservas ha generado en Barcelona en Semana Santa. “No obstante, es durante éstos últimos meses cuando los valores de este tipo de reservas han superado incluso a los años anteriores la pandemia en la mayoría de nuestros aparcamientos”.

Los brotes verdes no solo se ciñen a la actividad de nuestro país: en países tan afectados en 2020 y 2021 por el COVID-19 como Italia, las reservas se han multiplicado por 10 en esta Semana Santa. Pese a todo, la recuperación económica no es completa respecto a 2019: en España aún se estima que falta un 25% más de reservas para conseguir igualar los datos cosechados hace tres años. También aún queda camino para recuperar el porcentaje de aparcamientos realizados en 2019 por extranjeros: mientras que en dicho año uno de cada tres usuarios era de fuera de nuestro país, en 2022 se ha contabilizado solo una proporción de uno de cada cinco.

Este seguimiento de las reservas de aparcamiento ha sido realizado por Parkimeter, la plataforma de referencia en Europa dentro del mercado de la búsqueda y reserva de plazas de aparcamiento. Accesible tanto en formato web como vía App, el servicio brinda soluciones para comparar precios, localizar el aparcamiento más conveniente y pagar desde el móvil con total seguridad. La compañía pertenece al grupo EasyPark, que opera en más de 3.200 ciudades de 25 países diferentes. La multinacional sueca es la empresa líder en el mundo en servicios de parking digital.

