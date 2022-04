La firma europea de digitalización IT Genetics aterriza en España Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 16:41 h (CET) Ofrece soluciones integradas para la digitalización de empresas, sea cual sea su tamaño, y prevé facturar dos millones en tres años La empresa europea IT Genetics, especializada en soluciones para facilitar la digitalización de empresas de todos los tamaños, se ha establecido en España con el objetivo de ayudar a más de 2.000 empresas a optimizar su actividad diaria y alcanzar los dos millones de facturación en los próximos tres años.

De origen rumano, IT Genetics ha elegido España como su primer mercado de expansión en Europa Occidental debido a su creciente ecosistema emprendedor, su audaz apuesta por la automatización y el importante desarrollo del comercio electrónico, que el año pasado creció más de un 20%. La empresa, que cuenta con 15 años de experiencia en la industria AIDC (Identificación automática y captura de datos) y POS (Punto de Venta), tiene oficinas en Rumania, Bulgaria y Hungría con más de 26.000 clientes en su cartera y alianzas con casi un centenar de líderes marcas de tecnología a nivel mundial, como Zebra, Brother, Honeywell, Datalogic, Universal Robots, Elo, Star Micronics y SATO. La inversión realizada en España supera los 300.000 euros.

Especializada en optimizar procesos de trabajo integrando la digitalización en sus operaciones, IT Genetics dirige sus soluciones a retail, hostelería, transporte, logística, industria, sector farmacéutico, sanidad, educación y banca, entre otros sectores.

“Rumanía es desde hace años un centro de innovación de referencia a nivel europeo. Nuestra apertura en España, que está avanzando mucho en digitalización, es un paso adelante en los objetivos de crecimiento marcados hasta ahora”, afirma Liviu Sima, socio director de IT Genetics. “Durante muchos años hemos tenido clientes y entregado pedidos en varios países occidentales. Para nosotros es muy importante el desarrollo permanente, la optimización y las nuevas experiencias de negocio. Es por ello que la puesta en marcha de este proyecto ha sido un trabajo en equipo, involucrando los recursos de todos los departamentos”, concluye Sima.

Innovación

IT Genetics tiene una de las mayores ofertas de sistemas integrados en los campos de identificación automática, recopilación de datos (AIDC) y puntos de venta (POS) diseñados para agilizar las operaciones diarias de las empresas, brindar movilidad y flexibilidad a los empleados y aumentar la productividad empresarial. Su oferta incluye lectores de códigos de barras, terminales portátiles, impresoras de etiquetas y soluciones de software imprescindibles para la digitalización de procesos de compra, venta, gestión de tiendas, almacenes, establecimientos de ocio y redes de franquicias.

Como parte de su compromiso con la innovación desde su creación en 2007, IT Genetics ofrece algunas de las tecnologías líderes y de vanguardia en todo el mundo. Estos incluyen lectores de códigos de barras de tipo anillo bluetooth compactos y ultraligeros que facilitan el escaneo sobre la marcha para tareas de gestión de almacén, logística, venta minorista y gestión de inventario; Impresoras de tabletas o paletas profesionales robustas y protegidas contra caídas y líquidos.

La empresa se compromete a igualar el precio de cualquier producto que el cliente encuentre más barato en otro lugar, envío gratuito para pedidos superiores a 100 euros y entrega en 2-7 días de media en Península.

Ventajas y funcionalidades

La plataforma de comercio electrónico ITGStore.es de IT Genetics es intuitiva, fácil de usar y ofrece una experiencia de pago perfecta para los clientes. Se puede acceder a la interfaz de manera amigable desde cualquier dispositivo, tanto móvil (teléfono, tableta) como fijo (escritorio). Los productos se agrupan en nueve categorías: lectores de códigos de barras, terminales, impresoras, puntos de venta, etiquetadoras, infraestructura IT&C, software, consumibles y equipos industriales.

ITGStore.es también proporciona asesoramiento y soporte técnico en español a través de consultores especializados que actúan como parte del equipo del cliente desde la identificación de la necesidad real hasta la implementación y prueba de la solución.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas FEFCAM demanda vincular los depósitos de medicamentos a farmacias cercanas, sin limitar su número 20 jóvenes granadinos se especializan en Dirección de Operaciones de Sala con Fundación Mahou San Miguel Las reservas de aparcamiento crecen un 50% en España respecto a la Semana Santa de 2021 ¿Cómo influyen las principales novedades laborales a los trabajadores en activo y pensionistas? Ria Money Transfer amplía su alianza con Save the Children para apoyar proyectos educativos y colaborar en emergencias internacionales