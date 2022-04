Mecalux automatiza la logística de la nueva fábrica de Wallbox en Barcelona Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 16:45 h (CET) Con la apertura de esta nueva fábrica, Wallbox busca dar respuesta a la fuerte demanda de vehículos eléctricos, cuyas ventas han aumentado un 17,57% en España respecto a 2021. Mecalux ha desarrollado una serie de soluciones logísticas 4.0 que permitirán gestionar y almacenar más de 43.700 cajas y 3.600 pallets de materia prima Wallbox, líder mundial en soluciones de carga y gestión de energía, ha elegido a Mecalux para automatizar la logística de su nueva fábrica inaugurada ayer en Barcelona. Situada en la Zona Franca de la ciudad, con esta nueva fábrica Wallbox busca expandir su capacidad productiva para seguir abasteciendo la demanda creciente de sus productos, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

El nuevo edificio permitirá a Wallbox aumentar su capacidad de producción superando la fabricación de 700.000 cargadores anuales y, con ella, dar respuesta a la creciente demanda de vehículos eléctricos. Mecalux, una de las principales empresas en el mercado mundial de tecnologías de almacenaje y software logístico, ha diseñado e implementado una serie de soluciones logísticas que mejorarán la productividad y eficiencia de Wallbox en esta nueva etapa de crecimiento. En concreto, Mecalux instalará un almacén automático de cajas y estanterías para palets, así como el software de gestión de almacenes Easy WMS en formato SaaS (Software as a Service).

El software de Mecalux garantizará un control preciso y una trazabilidad total del stock, tanto del almacén automático como del manual. Los sistemas de almacenaje instalados por Mecalux permitirán a Wallbox almacenar más de 43.700 cajas y más de 3.600 palets de materia prima y producto terminado. El objetivo de estas mejoras es que el cliente final pueda recibir su cargador eléctrico en tan solo 72 horas desde la compra, que es el lapso de tiempo que pasa entre que se aprueba una orden y esta es expedida. Actualmente, en la nueva factoría de Wallbox en Barcelona se producen casi 1.200 cargadores diarios.

“Los sistemas de almacenaje y el software de gestión de almacenes de Mecalux nos ayudarán a conseguir la flexibilidad que buscamos y a aumentar nuestra capacidad logística. Son dos de nuestras prioridades a la hora de consolidar nuestro liderazgo en el mercado de las soluciones de carga de vehículos eléctricos”, afirma David Padilla, jefe de logística de Wallbox.

La nueva fábrica de Wallbox en Barcelona se suma a otras próximas aperturas programadas para el 2022; en el segundo semestre del año la compañía pondrá en marcha una fábrica en China, y posteriormente otra en Arlington (Texas). Este ambicioso proyecto de expansión permitirá que Wallbox finalice el 2022 con una capacidad de producción de 1,1 millones de cargadores anuales.

Las instalaciones de Wallbox están a la vanguardia de la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad, ya que incorporan la filosofía ‘cradle to cradle’, que permite eliminar residuos, y los principios del ‘lean manufacturing’, que mejoran el proceso productivo eliminando operativas innecesarias.

Sobre Mecalux

El grupo Mecalux, con sedes en Chicago y Barcelona, es una de las principales empresas en el mercado mundial de tecnologías de almacenaje y software logístico. Con una trayectoria de más de 50 años de experiencia, Mecalux desarrolla soluciones automáticas de almacenaje, sistemas de gestión de almacenes y estanterías metálicas para todos los sectores. El grupo Mecalux cuenta con una extensa red de distribución mundial, 11 centros de producción, 7 centros de I+D para el desarrollo tecnológico y una plantilla que supera los 4.600 empleados.

https://www.mecalux.es/

Sobre Wallbox

Wallbox es una empresa tecnológica global, dedicada a cambiar la forma en que el mundo utiliza la energía. Wallbox desarrolla sistemas avanzados de carga de vehículos eléctricos y de gestión de la energía que redefinen la relación de los usuarios con la red. Wallbox va más allá de la carga de vehículos eléctricos, da a los usuarios el poder de controlar su consumo, ahorrar dinero y vivir de manera más sostenible. Wallbox ofrece una cartera completa de soluciones de carga y gestión de energía para uso residencial, semi-público y público en casi 100 países. Fundada en 2015 y con sede en Barcelona, la compañía emplea a más de 900 personas en sus oficinas de Europa, Asia y las Américas. www.wallbox.com.

