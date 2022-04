Guía de supervivencia a una reforma por parte de Reiteman Madrid Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 16:25 h (CET) La empresa de reformas Reiteman Madrid ofrece unos sencillos y prácticos consejos para abordar una reforma integral de vivienda de la mejor manera posible Una reforma completa puede convertirse en un auténtico caos si no está bien planificada, por este motivo la empresa de reformas Reiteman Madrid pone a su disposición sus dos décadas de experiencia realizando cientos de reformas para ofrecer algunos consejos muy útiles para poder sobrellevarla de la mejor manera posible.

Son muchos los quebraderos de cabeza que pueden darse antes y durante el comienzo de la ejecución de una obra en una vivienda habitada, por tanto, siguiendo estas sencillas directrices el camino será mucho más sencillo. Colores, materiales, ruidos… hay muchas cosas a elegir, una cantidad de decisiones que pueden llegar a ser abrumadoras. Aquí van tres sencillos consejos:

Escoger elementos ​prácticos

No siempre practicidad y diseño han de estar reñidos, pero, en caso de estarlo, escoger la opción práctica suelen ser la mejor opción. Los diseños tremendamente estilosos están muy bien, pero si para ello sacrifican practicidad entonces se vuelven en elementos decorativos que no aportan usabilidad a la vivienda.

Esto es especialmente aplicable a sillones, sillas, iluminación y demás elementos que se utilicen de manera rutinaria. Lo ideal es que este tipo de accesorios aporten comodidad y que su estilismo sea algo secundario.

No siempre lo barato es la mejor opción

Realizar una reforma supone un desembolso de dinero cuantioso y para mucha gente es tentador escoger la opción económica, algo que no siempre es la mejor opción. Recurrir a materiales de precio muy bajo suele desembocar en acabados de peor calidad que en algunos casos imitan muy bien productos de mayor cuantía, sin embargo, sus peores cualidades harán que duren menos e incluso se rompan.

En la misma línea, si se está ante varios presupuestos de reforma el escoger aquel que presenta un importe mucho menor a la media del mercado también suele ser sinónimo de alarma, en cuyo caso se recomienda averiguar qué motivos hacen que dicha empresa pueda ofrecer unos precios muy inferiores al promedio de su sector.

Buscar un lugar donde hospedarse

Si se trata de una reforma integral de vivienda es más que recomendable planificar de antemano dónde se va a residir el tiempo que dure la reforma. Lo más conveniente es esperar a que la obra esté terminada para volver a ella, ya que aunque las habitaciones ya sean habitables suele ser un incordio el vivir en una casa a medio reformar.

Dependiendo de cada situación familiar puede optarse por quedarse a dormir en la residencia familiar e incluso hospedarse en un hotel. Este punto es todavía más crucial si los inquilinos de dicha vivienda a reformar trabajan desde casa, algo más habitual desde el inicio de la pandemia, ya que los ruidos que se dan durante el proceso de reforma son cuantiosos y pueden llegar a ser estresantes, sobre todo si se pretende estar concentrado en horario laboral.

Estos tres sencillos y en cierto modo lógicos consejos servirán para comenzar a enfocar la reforma de una vivienda. Se trata de una tarea ardua que, en el mejor de lo casos, implica unas semanas de trabajo. Por lo que cuanto mejor planificada esté mucho mejor.

