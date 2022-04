¿Cómo crear una empresa desde cero? Los consejos de Anytime Fitness Emprendedores de Hoy

21 de abril de 2022

Si después de pensarlo una y otra vez, una persona finalmente decide dar una vuelta de tuerca a su vida profesional y montar su propio negocio, seguramente se habrá preguntado y quizá todavía se siga preguntando cómo crear una compañía desde cero. En esta situación, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones fundamentales de la mano de Anytime Fitness para alcanzar este objetivo.

Determinar la capacidad de inversión Para saber cómo crear una empresa desde cero es importante saber el dinero en efectivo del que se dispone para invertir o, en su defecto, cuánta financiación se tendría que pedir para ir holgado y no meterse en un pozo económico del que no se vea el fondo.

Invertir es sinónimo de aceptar retos y responsabilidades, obviamente, pero no tiene también que serlo de vivir ahogado en las finanzas. Hay que apostar por una opción que sea factible para la economía y que le guste al emprendedor, por algo con lo que se sienta identificado y comparta valores.

En franquicia o por libre Otra de las respuestas que hay que buscar a las preguntas que se haga uno cuando piensa en cómo crear una empresa desde cero es si quiere montar un negocio independiente o unirse a una cadena que franquicie su marca. Entre las ventajas de esto último figura que el modelo de negocio de una franquicia ya ha sido testado antes y funciona.

Ahora bien, no hay que fiarse de ninguna apariencia. Se deben comparar las distintas marcas que operen en el sector, contrastar la información que facilite la central con lo que cuenten los franquiciados que lleven tiempo trabajando con ellos y tomar la temperatura a su público objetivo, viendo cómo funciona el negocio, cuáles son sus cifras y cuál es su competencia.

Hay que ir con cuidado con los negocios ‘de moda’ Una recomendación para aquellos que se plantean crear una empresa desde cero es aliarse con el mejor de su categoría – si es franquicia, son la mejor en lo suyo – y a ser posible de embarcarse en un segmento de actividad que no solo esté de moda, sino que, como se dice coloquialmente, haya venido para quedarse.

Hay que pensar en lo que uno mismo busca ahora, tras dos años de pandemia y de unas cuantas limitaciones vinculadas a los aforos y a los horarios. Seguro que entre los resultados de cada ecuación particular sale el bienestar, la salud y el deporte. En ese caso, hay que recalcar que el fitness ha adquirido un especial protagonismo en la lista de prioridades del consumidor tras el tsunami coronavirus.

La combinación salud y bienestar es una apuesta segura Son millones de personas en todo el mundo, y también en España, las que saben que el deporte es fundamental para tener una buena salud física y mental. Millones de personas que no piensan renunciar a la práctica del ejercicio físico. Así que los que se planteen cómo crear una empresa desde cero deben tener en cuenta esta importante variable.

Ahora bien, no todas pueden hacerlo en los horarios más estándar. Así que, en caso de optar por este segmento, es aconsejable optar por un modelo de negocio que ofrezca flexibilidad horaria tanto dentro de sus instalaciones como, gracias al poder de la tecnología, fuera de ellas. ¿Cómo? Con apps que permitan a los socios cuidar su estado de forma siempre que quieran y donde quieran, sin necesidad de estar dentro de cuatro paredes.

La personalización como reclamo Esa flexibilidad, tratándose del fitness, tendrá que traducirse además en una personalización de los planes de entrenamiento que el negocio ofrezca, con el fin de que se ajusten a los distintos perfiles de usuarios teniendo en cuenta su edad, sus objetivos, sus retos fitness, sus posibles patologías o lesiones, sus horarios laborales, sus realidades domésticas… y también algo que ahora está muy en boga: la privacidad. No todos los usuarios de un club de fitness quieren ducharse o cambiarse en frente de todo el mundo. Hay que tener en cuenta este factor para ganar enteros frente a la competencia.

Por difícil que parezca, hay negocios que cumplen con estos requisitos. En el sector del fitness, el equipo de Anytime Fitness sabe bien de lo que habla porque su marca lleva 10 años en España y 20 desde que se fundó en Estados Unidos, ofreciendo salud con planes flexibles que se ajustan a las expectativas de sus millones de usuarios – son cinco millones en todo el mundo -.

Un modelo de negocio conocido y reconocido Su modelo de negocio, respaldado por la solidez de su matriz Self Esteem Brands, ha sido premiado en infinitas ocasiones y en 2021 la revista Entrepreneur volvió a reconocer a Anytime Fitness como una de las mejores franquicias de fitness de todo el mundo, y a incluirla en la lista de las 10 mejores franquicias del planeta.

Una posición que no ha perdido en los últimos 14 años, al tiempo que ha ido modernizando su aplicación, ampliando sus planes de entrenamiento, su red de centros dentro y fuera de España – a los que se accede con una llave universal que abre todas sus puertas – y los instrumentos que siguen mejorando su clara apuesta por el tándem fitness+salud.

Emprender, la nueva etapa “Si después de todo lo dicho empieza a resultar más fácil responder a la pregunta de cómo crear una empresa desde cero, entonces solo diremos a las personas que se lancen a esa maravillosa aventura que es emprender teniendo en cuenta lo analizado”, anuncia el equipo de Anytime Fitness.



