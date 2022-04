Natana, cosmética consciente, natural y eficaz, incorpora productos well-ageing para el cuidado de la piel Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 16:10 h (CET) La marca nativa digital lanza nuevos cosméticos, un Booster y una crema que incorporan en su formulación péptidos, el activo revitalizante "Camu Camu" y Less Concentrated, el activo obtenido por upcycling de Natana. Natana amplia de este modo su gama facial con productos para combatir las arrugas en pieles maduras combinando los mejores activos naturales con la tecnología más pionera Cosmética consciente, natural, vegana y eficaz es la apuesta que hace Natana desde 2021 en el mercado de la cosmética para abrirse paso en el movimiento Conscious Beauty. Siendo fiel a lo que funciona, se sigue presentando con productos de alta calidad formulados en casa de manera sostenible e incorporando un activo natural basado en la economía circular, es decir, a partir de subproductos, en este caso de la fermentación de la uva de vinos de l’Empordà.

Tras lanzar el pasado octubre su primera línea de cuidado facial con productos tan novedoso como su limpiador en polvo Organic Powder Cleanser, Natana ha creado la línea Advanced, una gama well-ageing que quiere marcar el paso del tiempo a ritmo de armonía, equilibrio y proporción. Los nuevos productos que presenta son Antiox Advanced Booster y Vital Advanced Cream para percibir la madurez desde otra perspectiva.

La piel interacciona con el entorno y está interconectada con el interior. Es por ello por lo que, además de sus funciones y su fisiología, es el reflejo de lo vivido. Por este motivo en Natana el concepto del cuidado de la piel y la arruga pasa a un segundo plano para dar protagonismo a una piel sana y de calidad, porque es la clave para lucir una piel bonita y bella a pesar del paso del tiempo.

Para ello, la línea Advanced está trabajada con conjunto de activos minuciosamente seleccionados y que combina sostenibilidad, honestidad y transparencia, todo ello basado en la evidencia científica. Una maravillosa sinergia entre los activos más naturales y la tecnología pionera para conseguir fórmulas eficaces y respetuosas al alcance de todos los tipos de piel.

El secreto del éxito

Tanto el Booster como la crema están elaborados con péptidos biomiméticos que hacen que los músculos tengan un movimiento más compensado para que los signos de la edad aparezcan de una manera más orgánica y pausada. De este modo permite gesticular olvidándonos de las consecuencias que se puedan provocar en la piel. Proveen de un efecto tensor que mejoran firmeza y elasticidad y compensan la pérdida de densidad.

El “Camu-Camu”, que tan sólo incorpora la crema, es un poderoso antioxidante con alta concentración de vitamina C, un activo bien sabido que debería ser imprescindible en todos los productos de belleza por los efectos revitalizantes y energizantes que proporciona dando luminosidad a la piel.

La molécula del “Camu Camu” es 5 veces más potente que la del té verde y aumenta en un 30% la producción de colágeno de la piel. Es un chute nutri-energético que contrarresta los excesos a los que sometemos a la piel y minimiza los signos de fatiga conviertiendo en prácticamente inmunes al ritmo frenético del día a día.

Por último, el Less Concentrated, el activo de alto poder antioxidante obtenido mediante upcycling de los posos de la uva de una bodega del Empordà marca de Natana que ofrece protección y preserva las células en perfecto estado manteniendo el funcionamiento de los mecanismos y sistemas reparadores cutáneos en perfecto estado.

El compromiso de Natana

La marca apuesta por ser reconocida en el sector de la denominada Cosmética Consciente o “Conscious Beauty”, movimiento que se fundamenta en la voluntad de tener impacto positivo en la sociedad y no solo en quien la consume. Los productos Natana se diseñan bajo el concepto “menos es más” y se elaboran en frío minimizando así la huella de carbono al máximo durante la fabricación. Además, uno de los más innovadores es el jabón limpiador facial en polvo fabricado bajo el concepto “WaterLess”, es decir, eliminando la utilización de agua.

Natana centra la investigación y desarrollo para la obtención y utilización de activos naturales en el upcycling-economía circular-. El primer activo propio de Natana obtenido a través de este proceso proviene de la primera fermentación de la uva para la elaboración de vino, el denominado “Less Concentrated”. Estos posos (lías) son subproductos que habitualmente luego se utilizan como abono y Natana usa estos lodos convertidos en un postbiótico rico en antioxidantes para el cuidado de la piel encontrando ahí la eficacia deseada. Pero desde Natana ya se trabaja en la creación de nuevas gamas de productos, de forma progresiva, que tendrán un activo obtenido de otros subproductos como los surgidos al elaborar aceite, en este caso con origen en Andalucía.

Sobre Natana

Nacida oficialmente en Barcelona en 2021 como marca nativa digital con su propio e-commerce, se trata de una empresa de cosmética y cuidado personal enmarcada dentro del movimiento denominado Cosmética Consciente o “Conscious Beauty”.

El proyecto, que se ha diseñado desde inicios de 2020, es liderado por sus dos cofundadores, Laura Berzal y Roger Guasch. Berzal atesora una dilatada carrera en marketing. Su motivación en utilizar cosmética natural y que al mismo tiempo sea eficaz fue la base inicial del proyecto que ha desarrollado junto a Guasch, quien tiene una amplia formación en el ámbito de la ingeniería química y ha estado vinculado al sector farmacéutico y cosmético durante su carrera profesional así como una experiencia dilatada en la gestión empresarial liderando proyectos significativos.

Junto a ellos hay un equipo profesional que ha permitido elaborar sus propias fórmulas Natana lanza al mercado sus primeros seis productos en octubre de 2021 con previsión de seguir en 2022 con nuevos lanzamientos para ampliar rápidamente su oferta.

