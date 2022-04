Elogio del Error de Francesc Robert Ribes: 'Una ayuda sobre inversiones y nosotros mismos' Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 15:25 h (CET) A finales de 2019 Seurat ediciones publicó Elogio del Error, un interesante y ameno libro del ecléctico empresario Francesc Robert Ribes, un business angel apasionado del deporte (ha competido en esquí, automovilismo y ciclismo) ahora dedicado a asesorar a emprendedores, empresarios y directivos en su faceta de coach ejecutivo Francesc Robert Ribes es licenciado en periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona y MBA por ESADE. También ha participado en el Programa de Alta Dirección de Empresas del IESE y en el Advenced Management Program del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston. Así mismo, a lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad como inversor, ya sea en startups como en empresas cotizadas o fondos de Venture Capital o de Private Equity.

Escasos meses después de la publicación del libro, se da la situación de confinamiento domiciliario a causa de la pandemia que ha marcado la vida de las personas. El año 2022 será el primer Sant Jordi en que el libro va a poder salir a la calle. Elogio del Error, un libro de bolsillo, de 116 páginas, de lectura fácil y rápida. Ideal para momentos de descanso y reflexión. No es un manual del éxito sino un relato de auto-aprendizaje. “Desde hace tiempo, disfruto reflexionando activamente sobre la vida profesional y, en concreto, sobre el papel como inversor en nuevos proyectos; especialmente como ángel inversor y venture capitalist”-explica Francesc Robert Ribes.

Partiendo de su experiencia como empresario, inversor y deportista, Francesc Robert Ribes entrena a sus clientes con métodos motivacionales muy efectivos y con resultados a corto plazo, sin olvidar los objetivos de futuro. Hace con su método de coaching sentir a sus clientes como auténticos deportistas de élite. Un deportista de alto rendimiento es una persona persistente y con claros retos sobre lo que quiere conseguir en su carrera. Con metas a corto, medio y largo plazo, marcando objetivos y tomando consciencia de aquello que se debe cambiar por falta de efectividad o por ser directamente errores flagrantes.

Simbiosis entre ingeniería y arte

En Elogio del Error, Francesc Robert Ribes explica algunas de las equivocaciones que como empresario e inversor ha cometido a lo largo de su carrera, extrayendo de ellos interesantes aprendizajes. Precisamente el libro plantea las bases de análisis de errores y aprendizajes que, como coach, Francesc Robert Ribes, utiliza en su actual etapa profesional. Una toma de conciencia profunda de aquello que no funciona y que ha hecho perder dinero y oportunidades para capitalizarlo en forma de aprendizajes para seguir creciendo, para seguir marcándose objetivos. Llegando a una simbiosis entre la ciencia y el arte: “Como emprendedores se debería tener la creatividad de un artista y la metodología de un ingeniero”-comenta Francesc Robert. “El emprendimiento debe ejecutarse de forma metodológica; con un verosímil y elaborado plan de negocio, pero ello no supone renunciar a ese espíritu aventurero y moderadamente arriesgado que se les supone a esas personas que se embarcan en un nuevo proyecto empresarial”.

Francesc Robert Ribes construye el libro con una primera parte, más analítica, profundizando en la figura del inversor y las tipologías que según él existen. Entrando a posteriori en una mena relación de errores contados de forma amena y divertida concluyendo en cada uno de ellos con una relación de aprendizajes. “No quería hacer un libro que hable de la receta de éxito de un buisness angel -dice Robert- o sobre la mejor fórmula para tener un portafolio de inversión brillante. Si el lector busca esto mejor que se adentre en alguno de los múltiples libros publicados sobre Warren Buffet y sus espléndidas inversiones…”. Francesc Robert Ribes es claro, no se trata de un libro de recetas mágicas. Más bien todo lo contrario, se trata de un libro sincero, honesto, de reflexión y lleno errores y aprendizajes. “La intención es trazar una reflexión sobre los éxitos y fracasos de la vida, analizando los factores que han llevado a uno u otro estado personal”. Una buena opción para autoregalarse el día del libro tanto si se es inversor, empresario o directivo o no. Los aprendizajes sobre los errores de Robert sirven tanto para los negocios como para cualquier otra faceta de la vida.

