Las estafas de phishing en Semana Santa han ayudado a Emotet a imponer su dominio

jueves, 21 de abril de 2022, 13:36 h (CET) Check Point Research muestra que Emotet sigue siendo el número uno de los malware más frecuentes, mientras que Agent Tesla pasa del cuarto al segundo puesto tras varias campañas de mal-spam Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, ha publicado su Índice Global de Amenazas del mes de marzo. Los investigadores informan que Emotet continúa su reinado como el malware más difundido, afectando al 10% de las empresas de todo el mundo, el doble que en febrero.

Emotet es un troyano avanzado, autopropagado y modular que utiliza múltiples métodos para ser persistente y aplica técnicas de evasión para evitar su detección. Desde su regreso en noviembre del año pasado y tras la reciente noticia del cierre de Trickbot, Emotet ha ido reforzando su posición como el malware más prevalente, especialmente . este mes en el que se ha realizado muchas campañas agresivas de correo electrónico, incluyendo varias estafas de phishing con temática de Semana Santa. Los emails se enviaron a víctimas de todo el mundo, uno de ellos con el asunto “buona pasqua, happy easter”, pero adjunto al email había un archivo XLS malicioso para distribuir Emotet.

El Agente Tesla, la RAT avanzada que funciona como un keylogger y ladrón de información, es el segundo malware más frecuente este mes, escalando posiciones desde el cuarto lugar del mes pasado. El aumento del Agente Tesla se debe a varios envíos nuevos de mal-spam que distribuyen el RAT a través de archivos maliciosos xlsx/PDF en todo el mundo. Algunas de estas campañas han aprovechado la guerra entre Rusia y Ucrania para atraer a las víctimas.

"La tecnología ha avanzado en los últimos años hasta el punto de que los ciberdelincuentes dependen cada vez más de la confianza de las personas para acceder a una red corporativa. Al centrar sus correos electrónicos de phishing en festividades estacionales como la Semana Santa, son capaces de explotar y atraer a las víctimas para que descarguen archivos adjuntos maliciosos que contienen malwares como Emotet. Se esperaba un aumento de estafas de este tipo el fin de semana de Pascua y, por ello, alertamos a los usuarios para que estuvieran alertan, incluso si el email parecía provenir de una fuente fiable. ", alerta Eusebio Nieva director técnico de Check Point Software para España y Portugal. "Este mes también hemos observado que Apache Log4j ha vuelto a ser la vulnerabilidad número uno más explotada. Incluso después de todo lo que se habló de ella a finales del año pasado, sigue causando daños meses después de la detección inicial. Las empresas deben tomar medidas inmediatas para evitar que se produzcan ataques".

Los investigadores han revelado que en marzo el sector de la Educación/Investigación sigue siendo el más atacado a nivel mundial, seguido por el Gobierno/Militar y el de ISP/MSP. "La revelación de información del servidor web Git" ha sido la vulnerabilidad más explotada y común - ha afectado al 26% de las empresas de todo el mundo-, seguida de “Apache Log4j Remote Code Execution” que impactó a más del 33%. "La ejecución de código remoto en encabezados HTTP" se sitúa en tercer lugar, afectando al 26% de los negocios en el mundo.

Los 3 malware más buscados en España en marzo:

*Las flechas muestran el cambio de posición en el ranking en comparación con el mes anterior.

↔ Emotet - Troyano avanzado, autopropagable y modular. Emotet funcionaba como un troyano bancario, pero ha evolucionado para emplearse como distribuidor de otros programas o campañas maliciosas. Además, destaca por utilizar múltiples métodos y técnicas de evasión para evitar su detección Puede difundirse a través de campañas de spam en archivos adjuntos o enlace maliciosos en correos electrónicos. Este malware ha afectado a un 12,07% de las empresas en España. ↑ XMRig - Cryptojacker utilizado para minar ilegalmente la criptomoneda Monero. Este malware fue descubierto por primera vez en mayo de 2017. Ha impactado en un 3,58% de las organizaciones en España. ↑ Mirai – es un conocido malware del Internet de las Cosas (IoT) que rastrea dispositivos IoT vulnerables, como cámaras web, módems y routers, y los convierte en bots. Sus operadores utilizan la red de bots para realizar ataques masivos de denegación de servicio (DDoS). La red de bots Mirai apareció por primera vez en septiembre de 2016 y no tardó en ocupar los titulares debido a ataques a gran escala, entre ellos un DDoS masivo utilizado para dejar fuera de servicio a todo el país de Liberia, y otro contra la empresa de infraestructura de Internet Dyn, que proporciona una parte importante de la infraestructura de Internet de Estados Unidos. Este malware ha atacado al 3,23% de las empresas en nuestro país. Los sectores más atacados a nivel mundial:

Este mes, la educación/investigación es la industria más atacada a nivel mundial, seguida de las Gobierno/Militar y ISP/MSP.

Educación/Investigación Gobierno/Militar ISP/MSP Top 3 vulnerabilidades más explotadas en marzo:

↔ Filtración de información del repositorio Git - La vulnerabilidad en la exposición de información en el repositorio Git está reportada. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir la divulgación involuntaria de información de la cuenta. ↔ Ejecución remota de código en Apache Log4j (CVE-2021- 44228) – Existe una vulnerabilidad de ejecución remota de código en Apache Log4j que, si se explota de forma favorable, podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema afectado. ↔ Ejecución remota de código en encabezados HTTP – Las cabeceras HTTP permiten que el cliente y el servidor pasen información adicional con una petición HTTP. Un ciberdelincuente remoto puede usar un encabezado HTTP vulnerable para ejecutar código arbitrario en el equipo infectado. Top 3 del malware móvil mundial en marzo:

AlienBot – Esta familia es un Malware-as-a-Service (MaaS) para dispositivos Android que permite a un atacante remoto, como primer paso, inyectar código malicioso en aplicaciones financieras legítimas. El ciberdelincuente obtiene acceso a las cuentas de las víctimas, y finalmente controla completamente su dispositivo. xHelper – Aplicación Android maliciosa que fue descubierta por primera vez en marzo de 2019. Se utiliza para descargar otras aplicaciones maliciosas y mostrar anuncios. Es capaz de esquivar los antivirus móviles, así como reinstalarse por sí misma en caso de que el usuario la elimine. FluBot – FluBot es un malware botnet para Android que se distribuye a través de SMS de phishing, la mayoría de las veces haciéndose pasar por marcas de reparto de logística. Una vez que el usuario hace clic en el enlace dentro del mensaje, FluBot se instala y obtiene acceso a toda la información sensible del teléfono. El Índice Global de Impacto de Amenazas de Check Point Software y su Mapa ThreatCloud están impulsados por la inteligencia ThreatCloud de Check Point Software. ThreatCloud proporciona inteligencia de amenazas en tiempo real derivada de cientos de millones de sensores en todo el mundo, sobre redes, endpoints y móviles. La inteligencia se enriquece con motores basados en IA y datos de investigación exclusivos de Check Point Research, la rama de inteligencia e investigación de Check Point Software Technologies.

La lista completa de las 10 familias principales de malware en marzo está disponible en el blog de Check Point Software.

