Cloudbeds lanza una nueva guía para preparar el futuro de cada tipo de negocio de alojamiento

jueves, 21 de abril de 2022, 13:42 h (CET) El equipo de expertos que está detrás de la plataforma tecnológica líder en el sector hotelero, revela información sobre el sector para que los propietarios y operadores puedan aumentar las reservas, crear una mejor experiencia para los huéspedes y navegar por el futuro de la hostelería Cloudbeds, el proveedor de tecnología de más rápido crecimiento del sector hotelero, ha anunciado la publicación de un nuevo libro titulado “Más Reservas, huéspedes más felices: La Guía Definitiva para el hotelero moderno”, como parte de la creciente iniciativa de la compañía para hacer más accesible la formación y los recursos de la hostelería. La guía, que ya puede descargarse en Cloudbeds.com, desglosa la jerga para ofrecer a los propietarios y operadores de alojamientos ideas y estrategias únicas para aumentar las reservas, agilizar las operaciones del personal y crear mejores experiencias para los huéspedes.

"Es un momento increíblemente emocionante para tener un negocio de alojamiento y trabajar en la hostelería", ha señalado Adam Harris, CEO y cofundador de Cloudbeds. "El sector está experimentando una rápida aceleración. Desde los sitios de glamping y las cabañas de lujo sostenibles hasta las 'moutiques' y las posadas de lujo, la demanda acumulada de viajes está abriendo categorías de alojamiento totalmente nuevas y revitalizando otras. Hemos reunido mil años de experiencia colectiva y conocimiento institucional para redactar lo que creemos que son los principales fundamentos que los propietarios y operadores pueden utilizar para convertir esta demanda reprimida en un negocio próspero para los próximos años."

Este completo libro explora los fundamentos básicos de la gestión de un negocio de alojamiento de éxito, abarcando la automatización de pagos, la gestión de ingresos, el análisis de datos, el marketing digital y mucho más. Cada capítulo incluye ejemplos y escenarios del mundo real con aportaciones de veteranos hoteleros y líderes del sector de los viajes.

"Las nuevas tecnologías son una buena noticia para cualquiera que esté en el sector de la hostelería", dijo Richard Castle, director de operaciones y cofundador de Cloudbeds. "Pero es difícil para cualquier hotelero, ya sea novato o experimentado, estar al tanto de las innovaciones o las tendencias del mercado cuando hay tantas cosas que cambian constantemente. Este libro enseña a los hoteleros lo que realmente necesitan saber: cómo dotar de personal de forma más eficaz, cómo automatizar lo que antes se hacía a mano y cómo hacer que la tecnología haga lo que mejor sabe hacer: ahorrarte tiempo y dinero."

Más reservas, huéspedes más felices: La Guía Definitiva para el hotelero moderno recoge las opiniones del equipo que está detrás de Cloudbeds y que ayudó a la empresa a crecer hasta convertirse en una plataforma galardonada que da soporte a miles de clientes en 157 países. Desde su lanzamiento en 2012, Cloudbeds ha crecido hasta tener más de 700 empleados en 40 países. Entre los autores se encuentran muchos hoteleros actuales o antiguos, y veteranos del sector de Expedia, AccorHotels, Marriott Hotels y Oracle, entre otros.

Esta nueva versión forma parte de la iniciativa de la empresa de hacer más accesibles los recursos y la formación a los hoteleros, incluida Cloudbeds University, un portal de aprendizaje en línea con cientos de cursos a la carta, vídeos de formación, guías de mejores prácticas del sector y procedimientos operativos estándar para gestionar un negocio hotelero de éxito.

Para acceder a una versión gratuita del libro, visitar cloudbeds.com/es/hotelero-moderno-libro/.

Sobre Cloudbeds

Fundada en 2012, Cloudbeds es el socio tecnológico de más rápido crecimiento de la industria hotelera, sirviendo a una base global de miles de alojamientos en 157 países. Su galardonada plataforma Cloudbeds Hospitality combina a la perfección herramientas de operaciones, ingresos, distribución y marketing de crecimiento con un mercado de integraciones de terceros para ayudar a los hoteleros y anfitriones a aumentar los ingresos, agilizar las operaciones y ofrecer experiencias memorables a los huéspedes. Cloudbeds fue nombrada como el PMS número 1, el motor de reservas número 1 y la elección de los hoteleros por el Hotel Tech Report en 2021, y ha sido reconocida por el Technology Fast 500 de Deloitte en 2021 e Inc. 500 en 2019. Para más información, visitar www.cloudbeds.com.

