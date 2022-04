Syndeo confía al Banco Sabadell el apoyo financiero de sus franquiciados Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 12:57 h (CET) Se trata de una alianza para favorecer el acceso de nuevos franquiciados a la cadena. La compañía ha establecido un ambicioso plan de expansión nacional mediante el que espera abrir 50 centros a medio plazo Syndeo, la primera franquicia especializada en psicología y logopedia basada en la disciplina positiva que trabaja desde el enfoque respetuoso, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con el Banco Sabadell para favorecer la entrada de nuevos franquiciados a la red.

Una iniciativa mediante la que la entidad financiera, a través de su división especializada en franquicias, ha diseñado un programa global de productos y servicios financieros y no financieros especiales para los interesados a entrar a formar parte de Syndeo bajo las mejores condiciones económicas.

El acuerdo contempla ayuda en la financiación de la inversión con fondos Banco Sabadell y mediante los convenios que el Banco tiene suscritos con diferentes organismos oficiales, a nivel nacional y autonómico, que permiten obtener créditos, préstamos y leasing a tipos de interés preferentes para la financiación de proyectos de inversión y necesidades de liquidez. Además, el apoyo se extiende a la financiación del circulante con fondos del propio banco.

Por otra parte, la alianza incluye también una serie de servicios financieros que facilitará el día a día de los centros a nivel operativo, con herramientas operativas y de gestión que incluyen incluso cobertura aseguradora.

Para optar estas condiciones especiales y garantizar el éxito de todas las operaciones es importante que el candidato aporte una base de recursos propios, si bien, desde el Banco Sabadell realizarán un estudio pormenorizado de cada caso.

Se trata de un convenio que simplifica al máximo los trámites que requiere la puesta en marcha de un modelo de negocio bajo el sistema de franquicia, gracias a la experiencia del equipo del Banco Sabadell en este formato comercial, que estudia de manera personalizada cada caso para ofrecer soluciones a medida.

Información sobre Syndeo

Syndeo tiene su origen en Essential, un gabinete creado por Inma Aldea, psicóloga sanitaria con dilatada experiencia en neuromarketing. En 2016 abre sus puertas el primer centro en la localidad toledana de Mora. El buen funcionamiento y el espíritu emprendedor de su fundadora, da lugar a la puesta en marcha de nuevos centros de la empresa en Toledo, Madrid, Madridejos (Toledo) y Valencia.

En 2021, tras el éxito y el respaldo de la experiencia adquirida, Inma crea Syndeo junto a un equipo de profesionales, con una estrategia empresarial muy definida.

La compañía ha desarrollado una metodología propia que le permite abarcar un amplio campo de actuación en el plano de la psicología (estados de ánimo, miedos y fobias, autoestima, relaciones sociales, adicciones, pareja y sexualidad, familia y crianza) y la logopedia (comunicación, lenguaje, audición, respiración, masticación y deglución). Un sólido proyecto totalmente preparado para su crecimiento en franquicia.

Plan de expansión

Para su desarrollo, Syndeo ha elegido el sistema de franquicias, un modelo que le permitirá afrontar el plan de expansión nacional que tiene previsto, mediante el que espera alcanzar una red 50 centros a medio plazo.

Sin descartar otros núcleos urbanos, en esta primera fase de crecimiento, la empresa tiene puestas sus miras en las principales ciudades españolas, con especial interés en Madrid, Barcelona, Málaga y Bilbao.

Desde la central facilitan a cada centro todo el soporte necesario en cuanto a la gestión del día a día y del equipo, optimizando al máximo los procesos y la operativa. Un apoyo que incluye además formación constante y supervisión clínica, de manera que no es necesario que el franquiciado cuente con formación académica en psicología o logopedia, ya que la matriz cuenta con todas las herramientas para garantizar el correcto funcionamiento de cada centro operativo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mecalux automatiza la logística de la nueva fábrica de Wallbox en Barcelona La firma europea de digitalización IT Genetics aterriza en España Guía de supervivencia a una reforma por parte de Reiteman Madrid Papa John´s patrocinador oficial del Real zaragoza Natana, cosmética consciente, natural y eficaz, incorpora productos well-ageing para el cuidado de la piel