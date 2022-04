Youth Shot, un soplo de juventud para el contorno de ojos Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 13:05 h (CET) Youth Lab, marca del grupo Trending Pharma, presenta un contorno de ojos eficaz para ayudar a reducir las patas de gallo, bolsas y ojeras La falta de una crema de contorno de ojos en toda rutina de belleza, más bien antes que después, hará que la piel alrededor de los ojos pierda elasticidad y firmeza, y que se vea más flácida, con más arruguitas y ojeras.

“El contorno de ojos es mucho más sensible que el resto de la cara, lo que hace que sea más propenso a sufrir con la sequedad del entorno”, afirma Myriam Fernández, product manager de la compañía, “Por este motivo, es imprescindible emplear, por el día y durante la noche una solución antienvejecimiento eficaz”.

Con este objetivo, los laboratorios Youth Lab, que en España comercializa Trending Pharma en el canal farmacia, presentan ahora al mercado Youth Shot, un producto que se basa en una fórmula avanzada de ingredientes activos que ayudan a mejorar la elasticidad y firmeza de esta zona tan delicada del rostro.

La crema contorno de ojos Youth Shot contiene extracto de amapola que aumenta la microcirculación y mejora la densidad, aliviando la zona y reduciendo la hinchazón y las ojeras; Vitamina C un antioxidante natural que aumenta la producción de colágeno, reduce las ojeras e ilumina la zona; extracto de achicoria que activa la firmeza al instante, mientras que a largo plazo aumenta la producción de colágeno, así como un complejo natural patentado de osmolitos y aminoácidos, que protege la piel del estrés oxidativo y microreflectores de la luz, una mezcla de microelementos minerales naturales que suavizan las imperfecciones de la piel.

El nuevo Youth Shot, de Youth Lab, tiene un precio de 42.99€ y viene en una presentación de 15 ml. en un envase con un práctico dosificador que lo hace más cómodo y evita su desperdicio.

Esta fórmula, probada dermatológicamente, no contiene parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Trending Pharma -antes Cosmética Pharma- y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias.

Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; serum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

Más información sobre Trending Pharma

Trending Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

La compañía cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por 65 empleados -entre los que se encuentran farmacéuticos, dermatólogos, cosmetólogos, y un potente departamento de I+D- y

comercializa ya sus productos de manera exclusiva en el canal farmacia. Su máximo responsable prevé incrementar el número de puntos de venta en un 200% a lo largo de 2022.

Sus productos se dirigen principalmente a mujeres de entre los 25 y 55 años, consumidoras con una filosofía de vida de estilo saludable, que aprecian el consumo inteligente y sostenible, y preocupadas por utilizar productos de alta fiabilidad.

Trending Pharma distribuye actualmente en el canal farmacia tres marcas, -Youth Lab, Amazonic, y Wug- todas ellas formuladas con ingredientes y principios activos naturales, son 100% saludables, cruelty free (rechaza los productos testados en animales) y libres de cualquier sustancia tóxica o sintética.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Sevilla), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

