Congreso de Radiología 2023

jueves, 21 de abril de 2022, 12:25 h (CET) Del 29.05.2023 al 02.06.2023, el prestigioso instituto internacional Ärztefortbildungen.de organizará, por primera vez, el CONGRESO MUNDIAL DE RADIOLOGÍA en Palma de Mallorca. Junto a las playas del Mar Mediterráneo y muy cerca del aeropuerto, así como del centro histórico de la ciudad, se encuentra el reconocido hotel de congresos de cuatro estrellas Meliá Marina, donde se celebrará el primer Congreso de Radiología El innovador Congreso de Radiología está organizado en cuatro áreas temáticas médicas principales. En la primera jornada, prestigiosas personas expertas transmitirán los nuevos conocimientos científicos en el campo de la radiología: Los diferentes temas del congreso comprenderán desde aspectos como la optimización de los diagnósticos a través de la inteligencia artificial, pasando por las tendencias de los radionucleidos médicos, hasta los nuevos conocimientos internacionales de la radiología intervencionista.

Durante las dos jornadas del congreso, la atención principal se centrará en el área temática de la oncología. Los enfoques terapéuticos innovadores, las visiones de los avances en las terapias con radionucleidos, así como la nanotecnología, constituyen algunas de las áreas principales de las interesantes series de ponencias de las que hablarán las personas especialistas.

La tercera jornada se dedicará totalmente a la simulación y la técnica radiológicas. En ella se ofrecerán vivamente grandes conocimientos en los segmentos de la radiología y las tecnologías de imagen, digitalización en las consultas radiológicas, hasta las atractivas presentaciones de las mejores prácticas de la radiología intervencionista.

El último día, las ponencias se concentran en el diagnóstico y la terapia. Entre otras cosas, el enfoque se centrará en las nuevas generaciones digitales de la TC, el diagnóstico especial, la formación de expertos médicos para la radiología de áreas parciales y un amplio espectro del diagnóstico por imagen. El quinto día, que no forma parte del congreso oficialmente, todos los médicos y participantes de habla alemana podrán actualizar sus conocimientos de radiación de forma gratuita e inclusiva.

En total, 28 ponentes, altamente cualificados, con valiosos conocimientos especializados, hablarán sobre 50 temas específicos de la radiología. El innovador congreso de radiología tiende, por primera vez, un puente entre la teoría, la ciencia y la práctica médica. Por este motivo, el congreso es muy apropiado tanto para científicos, médicos (hospitalarios), ingenieros y usuarios diarios como ayudantes médicos.

Las personas participantes en el congreso no solo se beneficiarán de la valiosa y eficaz transmisión de conocimientos, sino también del intercambio interdisciplinar. El congreso de radiología se ofrecerá en un formato híbrido moderno, tanto por un enfoque orientado al futuro como debido a la situación epidemiológica que aún parece seguir vigente.

Las personas participantes tendrán la oportunidad de asistir a las diversas conferencias especializadas y otros componentes informativos del congreso a través de Internet, a la mitad de las tarifas regulares, y disfrutarlas en su totalidad.

Tanto el CONGRESO MUNDIAL DE RADIOLOGÍA, en su totalidad, como el reconocido hotel de congresos Meliá Marina, cumplirán con creces los requisitos y exigencias de protección contra la pandemia vigentes en ese momento, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para una reunión segura y saludable de todos los participantes. Las personas participantes, además del contenido del congreso y las conferencias, también disfrutarán de la maravillosa ubicación del lugar del evento, un atractivo programa complementario nocturno y ofertas de spa revitalizantes.

CONGRESO MUNDIAL DE RADIOLOGÍA – Juntos hacia el futuro de la radiología.

Noticias relacionadas Mecalux automatiza la logística de la nueva fábrica de Wallbox en Barcelona La firma europea de digitalización IT Genetics aterriza en España Guía de supervivencia a una reforma por parte de Reiteman Madrid Papa John´s patrocinador oficial del Real zaragoza Natana, cosmética consciente, natural y eficaz, incorpora productos well-ageing para el cuidado de la piel