Madrid, Capital Mundial del Deporte con propósito: 2ª Nationale-Nederlanden Plogging Tour el 22 de mayo

jueves, 21 de abril de 2022, 11:01 h (CET) La 2ª edición del Tour "Haz Deporte por el Planeta" en la ciudad de Madrid, se celebrará el próximo 22 de mayo en el Parque del Oeste y la Ciudad Universitaria. La primera gira de Plogging en Europa y el Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de la Universidad Complutense y la Comunidad de Madrid, ponen en valor, un año más, el deporte, la actividad física al aire libre y la participación ciudadana como elementos clave para la transición hacia un nuevo modelo ambiental, social y económico en la ciudad Tras recuperar más de 23.500 kilos de residuos desde 2019, gracias a la participación ciudadana y de 11 Ayuntamientos españoles, el Nationale-Nederlanden Plogging Tour vuelve a la ciudad de Madrid, para su 2ª edición, el domingo 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, con más Deporte y más actividad al aire libre para combatir el sedentarismo, y promover a través de la actividad física y deportiva, la conservación del medio ambiente y de los espacios verdes, parques y jardines de Madrid.

La jornada del Plogging Tour a la que ya se han sumado distintas entidades, empresas, asociaciones vecinales y clubs deportivos de la ciudad, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y el Área Delegada del Deporte, la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense. Las inscripciones son gratuita y limitadas a través de http://www.ploggingrtour.com

Madrid ostenta el título de Capital Mundial del Deporte 2022 y se suma a las otras dos ciudades a las que les fue otorgado este importante reconocimiento con anterioridad: Guadalajara (México) y Abu Dhabi. La ciudad lo ha logrado gracias a su gran infraestructura deportiva, por la diversidad de su oferta de servicios y actividades, por su importante calendario de eventos internacionales. En esta ocasión, de nuevo, es referente en promover el deporte con propósito, aquel que ayuda a mejorar las comunidades en las que vivimos y pone en valor la conservación del patrimonio natural, las zonas verdes, los parques y jardines de la ciudad de Madrid.

Los participantes de todas las edades y niveles, podrán realizar distintos recorridos de entre dos y once kilómetros por el Parque del Oeste y Ciudad Universitaria, que combinan la actividad física y deportiva a distintas intensidades, y dirigida por el equipo de monitores del Plogging Tour, y la recuperación del entorno a través de la retirada de los residuos que se encuentran por el camino. Talleres DIY, arte, reciclaje, juegos para los más pequeños, danza, exhibiciones deportivas o una zona de educación ambiental a través de Realidad Virtual son parte del contenido de la experiencia que tendrá lugar en el Village y en la zona de salida y llegada situado en el acceso al Parque del Oeste frente al intercambiador de Moncloa.

Desde la Organización han afirmado que “Uno de los aspectos claves para seguir afrontando la actual situación, es la participación de todos los actores, administraciones públicas, empresas y sociedad civil. Más que nunca, la cooperación, sin importar las diferencias, tiene que estar presente en nuestro día a día y ser parte de la solución”.

Plogging Tour, la primera gira en Europa que aúna Deporte y Conservación del Patrimonio natural, y el Consejo Superior de Deportes (CSD), colaboran en España con el objetivo de impulsar a través del deporte, la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aspectos de educación, formación y sensibilización relacionados con la práctica de la actividad deportiva como son la inclusión, la accesibilidad universal, la igualdad, el trabajo en equipo y el cooperativismo.

Vídeos

2ª Madrid Nationale-Nederlanden Plogging Tour



