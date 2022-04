Cervezas Gran Vía y Scalpers se unen para el lanzamiento de ‘Adrenaline’ Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 10:13 h (CET) La nueva colección de ropa deportiva de la firma de moda incluirá una especialidad SIN de Cervezas Gran Vía creada para la ocasión en sus ventas on line Cervezas Gran Vía y la compañía Scalpers han decidido unir su fuerza y su talento para el lanzamiento de Adrenaline, la nueva colección de ropa deportiva que saca al mercado la compañía de ropa y que combinará la pasión por la moda desenfadada y abierta de la firma sevillana con el sabor de las cervezas sin alcohol nacidas de la creatividad del maestro cervecero internacional Boris de Mesones.

Como fruto de este maridaje entre el mundo de la cerveza y de la moda, las compras de prendas deportivas de Adrenaline que se adquieran a través de internet incluirán una receta personalizada de una cerveza SIN de Cervezas Gran Vía, una marca que comparte con Scalpers el espíritu inquieto, activo de quienes entienden que “hacer deporte” es un sinónimo de diversión y de alegría en el que se concilia el ejercicio físico con el placer de tomarse una buena cerveza en ese “tercer tiempo” con el que se culmina la práctica deportiva.

Pero las cervezas SIN no sólo estará en la web de Scalpers. Además, se podrá disfrutar también de ella en la cadena de gimnasios Holmes Place, en los centros de Moraleja (Madrid) y Balmes (Barcelona) en los que estará expuesta la colección deportiva Adrenaline, en los que también se dará una cerveza por cada compra.

Con esta acción, Cervezas Gran Vía prosigue su política de alianzas con empresas cómplices con las que comparte el atrevimiento, la frescura y la singularidad de quienes se obsesionan por ofrecer siempre algo nuevo y distinto a las nuevas generaciones de españoles.

Sobre Cervezas Gran Vía

Cervezas Gran Vía es una empresa que pone el foco en la calidad y en el sabor de la cerveza como seña de identidad de la compañía. Lleva más de un año en la producción de cerveza y está presente en más de 1.000 establecimientos hosteleros de todo el país. Cuenta con una plantilla de más de cincuenta personas y produce la cerveza desde su centro de Alcalá de Guadaira, fábrica de última generación en la elaboración de varios tipos de cerveza con una capacidad anual de más de veinte millones de litros.

