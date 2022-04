Casco Development presenta una oportunidad de inversión inmobiliaria en Panamá

Panamá, considerado actualmente el hub de las Américas, se ha convertido en el punto de mira de inversionistas y/o extranjeros que están decidiendo hacer un cambio de residencia o buscan invertir debido a sus indiscutibles beneficios. Conoce la historia de Casco Development, dos socios europeos que vieron hace algunos años una gran oportunidad de revitalización y revalorización de espacios en una de las zonas históricas más importantes de Panamá, convertida en Patrimonio de la Humanidad, el Casco Antiguo Han pasado ya casi 20 años desde que Jacopo Villatico Campbell y Alessandro Pighini, socios de Casco Development and Partners, observaran en Panamá y en su Casco Antiguo, una gran oportunidad de revitalización de sus espacios históricos, hoy en día convertidos en Patrimonio de la Humanidad. Su trayectoria en Italia garantiza en Panamá que sean los pioneros en esta misión y que hoy en día sigan impactando positivamente a sus comunidades, con una inversión de más de $100M USD y más de 70,000 m2 desarrollados, no solo a través de la restauración de edificios residenciales, comerciales y mixtos, si no también siendo los creadores del Centro Cultural Internacional de Panamá (CCI). En él, se desarrollan actividades sociales que ayudan a la revitalización del distrito, a través del arte y la cultura, llegando hoy al barrio colindante de Santa Ana, en donde continúan la expansión de sus proyectos. Todos ellos ofrecen sin duda, una singularidad, la filosofía aplicada en el diseño arquitectónico basado en el bienestar humano. “CD&P busca desarrollar espacios de vida con un diseño en armonía con la historia y la sostenibilidad del entorno”, indica Alessandro Pighini. Además, sus productos ofrecen contenidos únicos y personalizados que impulsan la creatividad, logrando la conexión con la comunidad y elevando la calidad de vida de sus residentes.

Gran parte de sus proyectos cuentan con un diseño trascendental europeo y con las comodidades tecnológicas para una vida mejor. “Utilizamos herramientas tecnológicas enfocadas en la transición hacia las ciudades inteligentes, buscando generaciones que sean conscientes del cambio y que quieran trascender en la vida siendo parte de un impacto positivo”, dijo Jacopo Villatico Campbell. Hoy en día, ofrecen al mundo la posibilidad de compartir su visión a través de una metodología que asegura que la inversión inmobiliaria sea un catalizador en la revalorización de áreas urbanas. En este punto, ante la situación actual en varios países, se ofrecen grandes posibilidades a mercados internacionales, por sus altos beneficios en Panamá tanto residenciales y de inversión.

El grupo, ofrece asesorías 360 con toda una plana de asesores con experiencia internacional para atender tanto a clientes finales como a inversionistas que ya están viendo en Panamá una oportunidad por sus beneficios: ser uno de los países más seguros de América Latina, tener una efectiva exoneración de impuestos, residencias permanentes, centros logísticos y su fácil conectividad con EEUU y Europa.

La economía de Panamá es una de las más estables de América. El país continúa teniendo una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región y en la actualidad durante el primer semestre del pasado año logró un crecimiento del 10% en comparación al mismo período del anterior; estas razones, son algunas que lo convierten en un lugar estable para todos aquellos que están pensando en alternativas de vivienda fuera del país o inversiones en un mercado distinto que ofrece otro tipo de posibilidades. “Contamos con las garantías necesarias para un retorno seguro de la inversión en valor a las distintas estructuras para nuestros inversionistas”, indica Alessandro Pighini. Para más información, contacta con www.cascodevelopment.com para conocer más sobre sus proyectos.

