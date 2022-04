La Casa Ronald McDonald de Barcelona aloja a tres niños enfermos ucranianos y sus familias Comunicae

jueves, 21 de abril de 2022, 09:57 h (CET) Liubov, Mykhailo e Iryna comienzan una vida normal tras la guerra, a pesar de la enfermedad, acompañados de sus familias. También les ayuda en todos los trámites necesarios, gracias a su equipo de voluntariado. La Casa es una de las cuatro Casas Ronald McDonald que gestiona la Fundación Infantil Ronald McDonald en España El principal objetivo de las Casas Ronald McDonald consiste en que los niños enfermos y sus familias lleven una vida lo más parecida a la normalidad a pesar de la enfermedad. Los niños con cáncer que han tenido que salir de Ucrania para poder continuar con sus tratamientos, han encontrado en la Casa Ronald McDonald de Barcelona precisamente eso, una normalidad entre tanto desconcierto, viaje, cansancio y tristeza por dejar atrás a sus familiares.

En este caso en la Casa Ronald McDonald de Barcelona hay alojadas tres familias que han llegado a la ciudad Condal con sus hijos enfermos, gracias a la colaboración de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia y la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Los niños están recibiendo tratamiento por diversas patologías en el Hospital Vall d’Hebron, San Joan de Déu y San Pau. Además, hay más niños ucranianos atendidos por AFANOC

Tras un largo y agotador viaje, los tres niños ya han comenzado a recibir el tratamiento necesario para su enfermedad oncológica, y se encuentran en proceso de adaptación. Tanto ellos como sus familias están llevando a cabo los trámites para regular su situación y van a empezar a dar clases de español, gracias al apoyo del equipo de voluntariado de la Casa.

Liubov, de año y medio, ha llegado con su madre Anna y una hermana de 9 años al igual que Mykhailo, 15 años, que está alojado con su madre Olena y su hermano de 12. Por último, la familia de Iryna, con 16 años, está acompañada de su madre Elena, su abuela y un hermano de 8 años.

En todos los casos, los hermanos ya están escolarizados y asisten a clases en la Escola Pare Poveda, que apoya y colabora de forma significativa con las familias, ofreciéndoles plazas, así como becas de comedor y actividades extraescolares para que puedan adaptarse a su nueva vida con la mayor normalidad posible. De hecho, Polina, una antigua niña alojada de la Casa y de nacionalidad ucraniana, también asiste al centro y les ayuda en la integración con el resto de los compañeros.

Las voluntarias que colaboran diariamente en la Casa comentan que “estamos trabajando para normalizar lo antes posible la vida de estas familias, del mismo modo que lo hacemos con el resto de las familias que llegan a la Casa, ya que todos tienen que dejar sus hogares para que los sus hijos vengan a Barcelona a recibir tratamiento.”

En este caso, dada la precaria situación con la que han llegado las familias abandonando su país por cauda de la guerra, la Fundación Infantil Ronald McDonald está colaborando económicamente, para que puedan afrontar todos los gastos de alimentación y materiales de primera necesidad que requieren. En la Casa las familias van a la compra, cocinan, juegan, participan en actividades y desconectan no sólo del duro tratamiento médico, sino de la situación tan desoladora que tienen en su propio país.

Durante este año y ante la grave situación en Ucrania, la Fundación seguirá realizando la labor que mejor sabe hacer, alojar a niños enfermos y sus familias desplazadas.

Sobre La Fundación Infantil Ronald McDonald

La Fundación Infantil Ronald McDonald España es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, creada en 1997 cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños y sus familias.

Desde hace 25 años en España, la Fundación es un referente en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico especializado. A través de las Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de forma gratuita un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España. Desde su apertura en 2002, las Casas Ronald McDonald han alojado a más de 12.200 familias.

Actualmente hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del Hospital Vall d’Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto hospitalario del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Otro programa que la Fundación está desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald McDonald, un espacio que ofrece un refugio dentro de los hospitales para que las familias de niños enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en España en 2018 en el Hospital Universitario La Paz y posteriormente se han abierto en el Hospital Universitario Vall D’Hebron en Barcelona y en el Virgen de la Arrixaca en Murcia. fundacionronald.org

Que está haciendo Ronald McDonald House Charities en Ucrania

La guerra en Ucrania ha afectado profundamente la labor de nuestros compañeros de Ronald McDonald House Charities Ukraine. Aun así, están haciendo todo lo posible para salvaguardar las vidas de los niños y familias a las que atienden y las de cientos de refugiados.

La Fundación Infantil Ronald McDonald en España con el apoyo de empresas ha enviado a Ucrania un convoy de ayuda humanitaria.

