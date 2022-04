Bebidas Urbanas, la empresa que apuesta por la responsabilidad y sostenibilidad en las bebidas Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Así como el sector alimenticio está tomando cada vez más medidas respecto a la sostenibilidad, algunas marcas de bebidas no se quedan atrás. Las bebidas ecológicas responden a una necesidad de consumo que tiene en cuenta factores medioambientales y saludables como elemento primordial.

Una empresa que ha conseguido establecerse con tales objetivos es Bebidas Urbanas, la cual se especializa en ofrecer bebidas veganas, orgánicas, sanas y de calidad premium. Son distribuidores mayoristas de productos alternativos que comercializan una amplia gama de marcas para abastecer a establecimientos de hostelería que quieran implementar políticas eco en sus lineamientos de venta.

Opciones de bebidas alternativas premium idóneas para hostelería El compromiso con el medioambiente es la pieza central que ha posibilitado que esta iniciativa comercialice bebidas alternativas con componentes de alta calidad, con aprobación europea y con el cumplimiento de los requisitos exigidos para su venta. Estos proveedores de bebidas ecológicas se establecen como una opción para irrumpir en los hábitos de consumo de las personas que desean hidratarse y deleitarse con un sabor de origen natural e innovador.

Esta oferta de bebidas y refrescos alternativos se ajusta a parámetros de sostenibilidad y es beneficiosa para el cuerpo, ya que aporta propiedades antioxidantes, energía, vitaminas, minerales y mejora la digestión. El vidrio empleado en la fabricación de cada botella es de materiales 100 % veganos y reciclables, al igual que el papel del etiquetaje y los tapones.

Bebidas Urbanas ofrece sus productos a todos los emprendedores, comerciantes y empresarios interesados en ser distribuidores profesionales de estos refrescos alternativos. El acuerdo puede iniciar por la página web de la compañía a través de un sencillo formulario en el que se informa de precios especiales con amplios descuentos y el acceso a todo el catálogo de bebidas.

Las marcas comercializadas son: Brand Garage, Wostok, On Lemon y Double-Dutch. Cada marca se centra en una experiencia de sabor distinta y en ingredientes con una coherencia entre sí.

Bebidas saludables como alternativa La línea Wostok, por ejemplo, tiene varias opciones, como dátiles y granada, pino, estragón y jengibre, ciruela y cardamomo, pera y romero, además de albaricoque y almendra. Se trata de bebidas sin colores artificiales ni conservantes que son hechas con un proceso de fabricación sostenible, respetuoso del entorno, ecológicas y aptas para veganos.

La marca On Lemon, por su parte, presenta una reinvención de la tradicional limonada con ingredientes como lima, naranja, nuez de kola natural, grosella negra, té macha y té verde. Su creación no hace uso de colorantes, conservantes ni gluten, por lo que es un producto natural basado en frutas y verduras frescas de la más alta calidad.

Disponer de empresas de bebidas con valores sustentables es una conveniente forma de fidelizar clientes de establecimientos comerciales, como los de la hostelería. Estos productos dan un valor añadido que invita al comensal a disfrutar de un refresco nutritivo y delicioso con responsabilidad social.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.