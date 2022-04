¿Alergia primaveral o covid-19? Claves y test para diferenciarlos Teniendo en cuenta la semejanza que presentan en cuanto a síntomas, no es de extrañar que sea habitual la incertidumbre ante dicha situación Redacción

jueves, 21 de abril de 2022, 08:32 h (CET) En ocasiones, debido a la similitud de algunos síntomas, pueden presentarse dificultades a la hora de identificar y diferenciar entre el covid-19 o un resfriado común. Ahora, con la llegada de la primavera, la situación se vuelve aún más confusa para aquellas personas que sufren algún tipo de alergia primaveral. ¿Cómo diferenciar si los síntomas corresponden al covid-19 o a una alergia primaveral?

Teniendo en cuenta la gran semejanza que presentan en cuanto a síntomas, no es de extrañar que cada vez sea más habitual la incertidumbre ante dicha situación. Sin embargo, aunque presentan varios signos y síntomas en común, existen diferentes métodos, formas y claves con las que poder distinguir fácilmente entre una alergia primaveral o una infección por el coronavirus SARS-CoV-2.

En caso de duda, hoy en día es posible averiguar fácilmente si los síntomas presentes corresponden a una alergia primaveral, a una infección por covid-19 o a otra afección con sintomatología similar gracias a las avanzadas pruebas, test y análisis disponibles en Unilabs.

Covid-19 y alergias primaverales, ¿cuál es la diferencia?

A la hora de entender las diferencias sintomáticas entre el covid-19 y algún tipo de alergia primaveral, es necesario comprender qué es exactamente cada afección. Mientras que el covid-19 es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por la infección del virus SARS-CoV-2, las alergias estacionales no están provocadas por un virus sino por una respuesta del sistema inmunitario ante la exposición a determinados alérgenos.

Por otra parte, cabe resaltar que mientras que el covid-19 es una enfermedad contagiosa que puede propagarse entre las personas en contacto cercano, los síntomas de las alergias primaverales no son contagiosos. En cuanto al tratamiento de los síntomas, las alergias de temporada pueden ser tratadas mediante antihistamínicos, aerosoles o descongestionantes de venta libre. El covid-19, sin embargo, no presenta mejoría sintomática ante dichos tratamientos y, en casos severos, debe ser tratado y observado de cerca mediante ingreso hospitalario.

¿Cuáles son las diferencias en cuanto a síntomas?

Hay síntomas, como la congestión nasal, que pueden presentarse tanto en una infección por covid-19 como con diferentes tipos de alergias primaverales. Sin embargo, en lo que respecta al covid-19, la infección suele manifestarse primero con otros síntomas que no son propios de las alergias primaverales, como es la sequedad de las mucosas o la pérdida del gusto o el olfato.

Además, el picor de nariz y ojos es característico de las alergias primaverales, no del covid-19. Tampoco aparecen lagrimeo ni estornudos en el caso de la infección por coronavirus, dos síntomas muy característicos de las alergias primaverales. Por otro lado, la fiebre es un claro indicativo de que no se trata de ningún tipo de alergia. Tampoco las alergias primaverales producen problemas digestivos, sensación de cansancio o malestar general. En el caso del covid-19, sí que pueden ser síntomas frecuentes.

En cuanto a tratamientos, la rinitis presentada como consecuencia de una infección de covid-19 no presenta mejoría ante la toma de antihistamínicos tópicos u orales. Sin embargo, sí que tienen efectos positivos en la rinitis provocada por alergias temporales.

