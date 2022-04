Arkitex Pro Asistencia ofrece uno de los mejores precios del país para la retirada de amianto Emprendedores de Hoy

Como una tarea complicada se establece la retirada de amianto, un mineral que tiene un alto nivel de firmeza frente a la combustión y que es común en las construcciones como los bajantes o los tejados.

Este proceso requiere de especialistas que lo lleven a cabo de manera profesional para que no acarree problemas medioambientales ni para la salud humana.

Arkitex Pro Asistencia es una empresa multiservicios reconocida tanto en Madrid como en toda España que ofrece un servicio integral de retirada de amianto a precios muy accesibles para todas las organizaciones. Además, ofrece otros servicios relacionados como la reparación y la construcción de saneamiento y trabajos de pocería convencional.

Precios muy accesibles para un trabajo bien hecho Los costes que ofrece Arkitex Pro Asistencia son realmente competitivos en comparación con otras empresas que realizan el retiro de uralita en España. Hay que tener en cuenta que ofrecen una cobertura integral, ya que una vez que se ejecuta la retirada del bajante de amianto o las placas de uralita de los tejados, el equipo se encarga de los trabajos de construcción correspondientes, dejando la zona donde hacen sus trabajos de albañilería de la misma manera que la encontraron. La empresa también ofrece otras formas de retirar el asbesto mediante descuelgue, en lugares de acceso complicado donde la instalación de andamios no es posible.

Además de los precios muy reducidos, un aspecto que caracteriza a Arkitex Pro Asistencia son los equipos modernos con los que trabaja para garantizar la seguridad y los resultados, como las cabinas de descontaminación, el equipamiento completo de mediciones ambientales, el sistema de filtración de aire en las furgonetas para la retirada de uralita y los sistemas con duchas funcionales.

Un trabajo profesional reconocido Arkitex Pro Asistencia es una empresa que está formada por un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado español en la retirada de amianto. La calidad de su trabajo y su profesionalidad le han llevado a contar con el aval del Registro de Empresas Autorizadas para la construcción – REA – y el Registro de Empresas por Riesgo del Amianto – RERA -.

Gracias al equipo de esta compañía, las principales empresas constructoras del país han podido ofrecer a los ciudadanos edificios más seguros y libres de Amianto. Se puede contactar con la empresa en el email arkitex.gestion@gmail.com.



