Voy Driving, la oportunidad para tener un buen coche sin preocupaciones

miércoles, 20 de abril de 2022, 17:56 h (CET)

En la actualidad, hay muchas maneras de tener vehículos particulares a un precio mucho más económico, gracias a no tener que comprarlos. Este es, por ejemplo, el caso de los automóviles híbridos o eléctricos que son utilizados bajo la modalidad de vehículos renting y de suscripción, una forma de préstamo de vehículos con todo incluido. En esta modalidad se incluyen servicios de mantenimiento y averías, seguro de coche a todo riesgo, pago de impuestos y, además, se permite cambiar el vehículo cada cierto tiempo.

Voy Driving es una compañía que ofrece servicios de renting y suscripción de vehículos tanto a particulares y familias, como autónomos y empresas. La mayoría de las marcas más reconocidas del mercado automotor trabajan bajo su paraguas.

Además, Voy Driving ha crecido hasta convertirse en una de las principales empresas en este sector porque facilita la elección de un vehículo de forma flexible y a la medida para empresas, autónomos y particulares.

Grandes oportunidades en vehículos híbridos Estos últimos días, una de las noticias que más ha alterado a los ciudadanos españoles ha sido el aumento significativo del precio de la gasolina. Por motivos como este, así como cualquier otro relacionado con la economía, empresas como Voy Driving se convierten en una alternativa para la economía española. Esta empresa ofrece, frente a los costes de la gasolina, sus servicios de renting y de suscripción de vehículos, como los eléctricos, los cuales no emiten gases perjudiciales para el medioambiente, ya que no queman ningún combustible en su interior.

Entre los vehículos eléctricos de Voy Driving, se encuentran los vehículos 100 % eléctricos a baterías, de hidrógeno, de autonomía extendida, híbridos enchufables y no enchufables e híbridos suaves de 48 voltios, entre otros. Además, la suscripción de automóviles proporciona, a través de una cuota mensual, la reparación de averías, reemplazo de neumáticos y asistencia en carretera.

Por qué escoger a Voy Driving Voy Driving es una empresa emergente que presta un servicio profesional de suscripción y renting de vehículos económico en España, el cual es completo sin que se generen sorpresas de cargos de último momento para los usuarios.

También dispone de valores añadidos en el préstamo de automóviles, como vehículos de sustitución y entrega del automóvil en puerta para el cliente. Asimismo, en solo 4 sencillos pasos, los usuarios pueden acceder al servicio de suscripción.

Voy Driving es el establecimiento de renting vehicular nacional que permite acceder al servicio de suscripción de vehículos y motocicletas eléctricas modernas de una manera ágil y económica.

Un vehículo nuevo de renting o suscripción desde 226 € con todo incluido. Las cuotas oscilan entre los 226 € de un KIA Picanto, a los 2.080 € del Porsche Taycan, siempre con todo incluido y sin sorpresas. Voy Driving trabaja con las principales marcas y compañías con altos volúmenes de compras, de esta forma consigue grandes descuentos que permiten a todos sus clientes acceder a cuotas realmente atractivas, independientemente del perfil de cliente o vehículos que contrate. Gracias a ello, particulares, autónomos y empresas consiguen acceder a cuotas que, hasta el momento, únicamente conseguían grandes empresas.



