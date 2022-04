Bebidas Urbanas apuesta por productos en beneficio del medioambiente y del organismo de sus consumidores Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 17:35 h (CET)

El consumo de productos naturales es una práctica que ha ido en aumento dentro de la población, pues se considera una excelente alternativa para la salud y el bienestar. A su vez, esta situación ha fomentado el surgimiento de empresas que elaboran y comercializan este tipo de productos.

Bebidas Urbanas es un comercio de bebidas ecológicas, naturales, sostenibles e innovadoras, fabricadas para ofrecer a la sociedad una opción saludable. Se trata de una compañía comprometida con el medioambiente y que apuesta por eliminar las costumbres de ingerir alimentos y bebidas que puedan resultar nocivas para la salud. Con el objetivo de cumplir con este principio, han realizado investigaciones en el ámbito internacional, para buscar productos naturales en beneficio de la población.

Variedad de opciones en Bebidas Urbanas Algunas de las características que hacen de Bebidas Urbanas una opción saludable, es que no incluyen aditivos, colorantes ni conservantes, lo que garantiza que sean 100 % naturales. En su gama de productos cuentan con bebidas ecológicas, veganas y refrescos bio, que cada día cobran mayor popularidad entre los consumidores.

En cuanto a los ingredientes orgánicos utilizados para la elaboración de estas bebidas, transformados mediante procesos naturales, ofrecen resultados completamente sostenibles, que además permiten disfrutar de un buen sabor, color y aroma, con la garantía de que consumirlas no va a causar daños colaterales a la salud.

En este sentido, el concepto de Bebidas Urbanas se basa en usar de forma óptima los recursos naturales, respetando los ecosistemas y la fertilidad de los suelos, en beneficio del medioambiente. Asimismo, su nivel de compromiso con cada cliente, queda reflejado en su constante labor por mantener abastecidos los establecimientos, con la gran variedad de presentaciones y sabores que forman parte de su línea de productos.

Importancia de consumir productos naturales Gran parte de las enfermedades que padece el ser humano provienen del consumo de alimentos contaminados, en muchos casos, por la serie de pesticidas u otros elementos nocivos para la salud que se utilizan en el proceso de producción. A pesar de que estos métodos resultan rentables para los productores, lesionan el cuerpo humano y afectan enormemente al medioambiente, debido a la contaminación del agua y aire.

La tala de millones de hectáreas para producir alimentos, contaminación, escasez del agua dulce y la extinción de especies en el mundo, son consecuencia de los medios que emplean muchos productores para la producción de la comida que alimenta a la población. En este sentido, resulta conveniente tomar la decisión de comenzar a adquirir productos 100 % naturales, que otorguen vida y bienestar.



