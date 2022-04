Granapol, a la vanguardia de academias online de oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil en España Emprendedores de Hoy

Hoy en día, son muchos los jóvenes que se interesan por acceder al cuerpo de Policía Nacional o Guardia Civil.

Esuna opción laboral segura y con garantías que atrae a muchos opositores que buscan acceder a un puesto de trabajo fijo y que se ajuste a su vocación personal.

Entre todos los puestos de empleo público que se ofertan cada año, en 2022 destacan las más de 5.000 plazas destinadas a los cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil. La necesidad de renovación del personal de estos cuerpos por la edad hace que cada año se oferten miles de plazas, y que en 2022 y 2023 esté previsto que sean años positivos para los opositores.

Sin embargo, preparar unas oposiciones no es algo desdeñable. Contar con el apoyo de una academia reconocida y consolidada puede marcar la diferencia en cuanto al éxito. En este sentido, destaca Granapol. Esta academia se ha consolidado en los últimos años como una referencia en los procesos de preparación para oposiciones al cuerpo de Policía Nacional y Guardia Civil.

Formación online de calidad Además de la formación tradicional presencial, Granapol.com ofrece la posibilidad de realizar la formación de manera totalmente digital, gracias a su servicio de academia online.

La prestigiosa academia busca el más alto grado de personalización en la formación del alumno poniendo a su disposición varias alternativas de las cuales se puede elegir aquella que mejor se adapte a las necesidades del alumno. Entre estas se encuentran las clases online en streaming con la posibilidad de intervenir, consultar dudas y recibir respuesta de forma inmediata, el acceso a clases grabadas para volver a visualizarlas o a plataformas de test y exámenes. Además, también ofrecen promociones todo incluido.

Con este modelo de clases, los opositores no tendrán que preocuparse si están trabajando y sus horarios no les permiten asistir a clase cada día, ya que podrán llevar su propio ritmo de estudio y preparación. De igual manera, podrán asistir a las clases online desde su dispositivo desde cualquier punto de España,

Además, se puede acceder a la plataforma de test aleatorios y preguntas con 19.080 palabras de ortografía y 34.846 preguntas de teoría para practicar, exámenes preparados por los profesores y simulacros con preguntas de examen reales de convocatorias anteriores. Esta plataforma está en constante actualización.

Desde Granapol apuestan por la digitalización de las aulas y los procesos de estudio.

¿Por qué confiar en Granapol? Ponerse en manos de una academia especializada como Granapol, cuyo profesorado forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en activo, permitirá al alumno contar con una formación a través docentes experimentados que le tutoricen durante todo el proceso de selección y le garanticen un material de estudio actualizado, conciso y de alta calidad.

Del mismo modo, cabe resaltar otro dato objetivo que avala la calidad de estas academias y es que esta academia cuenta con la mayor tasa de aprobados de Andalucía de las 3 últimas convocatorias.

Como conclusión, se puede afirmar que, a día de hoy, prepararse las oposiciones, tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional con una academia de estas características es garantía de éxito.



