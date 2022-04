Xlcars.es se encarga de la importación de vehículos de USA Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 17:12 h (CET)

Es necesario conocer todos los requisitos exigidos por la Agencia Estatal Tributaria si se quiere comprar un vehículo fuera de la Unión Europea y después traerlo a España, dado que la importación y posterior nacionalización del coche es una tarea complicada.

Igualmente, hay que saber y conseguir todos los certificados de homologación exigidos por la Unión Europea. Hacer las adaptaciones que sean obligatorias si el vehículo no cumple la norma Euro V o Euro VI. Si no dispone de la Certificación de Conformidad Europea, necesitará de tramitación adicional para su matriculación.

Lo anterior deja claro que no solo hace falta disponer del dinero necesario para proceder a la importación de vehículos de USA. La empresa xlcars.es lleva más de 15 años en el mercado realizando todo tipo de trámites para la importación de vehículos. Brinda, además, toda clase de servicios relacionados.

Confiar en profesionales es mejor opción Xlcars.es destaca que, gracias a su experiencia, ha logrado diseñar procedimientos con ciertas ventajas para sus clientes. De esta manera, contratar sus servicios hace que todo sea más económico y seguro que haciendo los trámites por cuenta propia. Su equipo es especialista en la importación de vehículos por traslado de residencia, en la catalogación de vehículos históricos y las homologaciones individuales.

Su asesoría es fundamental porque, además de los pagos fiscales hay que tener en cuenta los costes del transporte marítimo desde América. La cancelación de seguros contra todo riesgo y el pago del traslado desde el puerto de llegada en Europa hasta su destino final. Xlcars.es sabe cuáles son las mejores alternativas.

El puerto de Róterdam Una de las filosofías de trabajo de Xlcars.es es la de siempre buscar opciones económicas para los clientes. Es por ello que introducen los vehículos clásicos a Europa a través del puerto de Róterdam en los Países Bajos, en lugar de hacerlo por España. Se trata del puerto más grande de Europa y el onceavo del mundo, gracias a su movimiento de cargas.

Una ventaja importante para los clientes es la posibilidad de obtener un presupuesto previo para la importación de coches clásicos y modernos. Para tramitarlo, solo debe enviar un formulario con el precio, modelo, año, precio en dólares y estado donde se halla el vehículo en cuestión. Es una diligencia que se realiza llenando un formulario en la página web de la compañía.

Con estos datos, se elabora un presupuesto estimado que ya incluye el Impuesto al Valor Añadido que estipulan las leyes españolas. También se puede incluir o no la matriculación y el pago del seguro a la mercancía dentro del contenedor. Todo ello para que los clientes tengan una idea lo más cercana posible del coste final de la importación, en condiciones totalmente legales y seguras.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.