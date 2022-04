El Seguro Barato protege a sus clientes ante cualquier imprevisto Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 16:51 h (CET)

En el día a día, a pesar de no estar sometidos a situaciones peligrosas, cualquier individuo está expuesto a condiciones de riesgo, pues existen miles de situaciones que pueden dañar la integridad física de las personas. De la misma forma, ciertas pertenencias de valor pueden resultar destruidas o dañadas por diversos motivos.

La razón principal para contratar un seguro es la protección del cliente ante una posible situación de adversidad, bien sea cualquier evento en detrimento de la salud o de los bienes, así como un fallecimiento.

En El Seguro Barato se encuentran especialistas asesores en seguros, los cuales se establecen como mediadores entre sus clientes y las diversas empresas de aseguradoras, para conseguir la solución que mejor se adapte a las necesidades del contratante.

Los seguros para compañías Las empresas aseguradoras ofrecen a sus clientes, en resguardo de su vida y bienes, una serie de pólizas de seguros con una gran variedad de condiciones, entre los que destacan los seguros de vida, salud, accidentes personales o responsabilidad civil, contra incendios y para empresas. Un seguro empresarial es la póliza que protege a las empresas, ante el riesgo que supone la actividad comercial.

La finalidad de este seguro es garantizar la protección ante cualquier imprevisto, que pudiera afectar negativamente las finanzas. Entre las opciones que proponen las aseguradoras para los comercios, se incluyen los seguros todo riesgo, transporte, responsabilidad civil general y fidelidad de empleados. Sin embargo, los clientes pueden proponer otras áreas que quieran resguardar y amparar mediante una póliza de seguro.

La importancia de contar con asesoría para la contratación del seguro Al contar con la asesoría de especialistas en el área, se puede tener acceso a recomendaciones tanto del seguro que mejor convenga al cliente, como de las coberturas ajustadas a sus necesidades. El trato recibido es mucho más humano y directo, se evitan trámites tediosos y complicados, es posible ahorrar tiempo y tener la información oportuna ante las dudas. Asimismo, siempre se pueden negociar y anteponer los intereses del cliente ante los de las aseguradoras. La contratación de un mediador no supone un coste mayor, a pesar de ser una atención personalizada y directa.

Por otro lado, un mediador conoce todas las ofertas anunciadas por las aseguradoras y las puede ofrecer en iguales o mejores condiciones, sobre todo en lo relativo a las renovaciones obligatorias que suelen sufrir incrementos importantes después del segundo año, aunque sean coberturas básicas.

Proteger la vida, la salud y el patrimonio con la contratación de un seguro que permita tener la tranquilidad que proporciona estar protegido ante cualquier eventualidad resulta fundamentar para estar protegido ante cualquier situación imprevista.



