Apartamento con vistas al mar en Villajoyosa Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 16:40 h (CET) Uno de los sitios turísticos más visitados por los turistas que visitan España es la Costa Blanca. Año tras año, gran cantidad de británicos, alemanes, holandeses y franceses, entre otras nacionalidades, visitan las playas alicantinas.

Uno de los municipios más bonitos de la zona es Villajoyosa, que cuenta con 15 kilómetros de playas y está muy bien conectado con distintos puntos que ofrecen una gran variedad de actividades culturales y de ocio.

A través de Patricia Et Patrice Locations es posible acceder a un alquiler de corta duración en Villajoyosa. Este emprendimiento, gestionado por una pareja de franceses jubilados, cuenta con un apartamento y un estudio disponibles para viajes de fin de semana y también por períodos un poco más largos.

Villajoyosa, un apartamento acogedor y relajante El apartamento de Patricia Et Patrice Locations está ubicado en una zona alta que permite una vista impresionante del mar. Forma parte de un complejo de bungalows, una forma de construcción típica de la Costa Blanca, donde ocupa la mejor posición. Al estar al final de la urbanización, no solo tiene excelentes panorámicas, sino que también es posible disfrutar de una calma absoluta.

La superficie del apartamento disponible para un alquiler de corta duración es de 70 metros cuadrados. Además, cuenta con una terraza de 30 metros cuadrados que funciona como un auténtico espacio de relax. Está equipada con tumbonas, una barbacoa, una mesa y 6 sillas que permiten disfrutar del espacio.

La terraza es accesible tanto desde el salón como desde el dormitorio principal. Todos los ambientes son muy luminosos. El apartamento está amoblado y equipado con todos los electrodomésticos necesarios para una estancia confortable. Además del dormitorio principal con una cama matrimonial hay otro que está equipado con dos camas individuales. Asimismo, en el salón hay un sofá convertible con dos plazas más.

Parking gratuito y otras comodidades El check-in al apartamento se realiza a partir de las 4 pm y la última hora de salida es a las 11 am. No obstante, es posible hacer cambios a estos horarios si los visitantes tienen alguna necesidad específica. El parking está incluido en el precio del alquiler, al igual que las sábanas y las toallas. Asimismo, con tal de garantizar máxima comodidad a todos sus huéspedes, el apartamento ofrece conexión a internet de forma completamente gratuita.

A la llegada, los visitantes se encuentran con las camas preparadas y todos los artículos de primera necesidad para una estancia sin preocupaciones. Además, su sistema de purificación de agua permite beber sin ninguna preocupación directamente del grifo, sin necesidad de comprar botellas de agua en el supermercado.

Por razones de higiene no se permiten animales. De la misma manera, está prohibido fumar dentro del apartamento.

A través de un alquiler de corta duración en el apartamento o en el estudio de Patricia Et Patrice Locations es posible disfrutar de unas vacaciones en Villajoyosa y así descubrir todas las ventajas de la Costa Blanca.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.