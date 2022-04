DBP Ingeniería ofrece soluciones sostenibles con la instalación de placas fotovoltaicas Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 16:18 h (CET)

Hoy en día, se necesitan condiciones más respetables para el medioambiente. Por eso, sustituir el modo de vida y aplicar métodos y sistemas ecofriendly se ha convertido en una necesidad a la orden del día.

Uno de los procesos más destacados en la actualidad para conseguir este objetivo son las instalaciones fotovoltaicas, ya que proporcionan la oportunidad de obtener un tipo de energía limpia y renovable.

Ante esto, el grupo DBP Ingeniería se ha encargado de ofrecer soluciones en materia de energía eléctrica para todos sus clientes, mediante su servicio de montaje, ingeniería y legalización de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo industrial o particular, según las necesidades de cada cliente.

DPB Ingeniería, servicio de ingeniería, montaje y legalización de paneles fotovoltaicos Las instalaciones fotovoltaicas son una fuente de energía que utiliza la radiación solar para la producción de energía eléctrica de manera renovable. Este es un sistema que permite el aprovechamiento del recurso natural del sol para poder utilizarlo tanto en viviendas como en lugares de trabajo.

En la actualidad, existen distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas de utilidad para las localizaciones de cada individuo o construcción. Pueden estar conectadas a una red eléctrica, es decir, priorizando el autoconsumo mediante el uso de la energía proporcionada por los paneles solares; siempre que haya condiciones meteorológicas que lo permitan. Este método consigue disminuir el consumo energético en, al menos, un 50 %.

También existen sistemas aislados de la red eléctrica. Estas instalaciones incluyen un cargador y un grupo de electrógenos que permiten el almacenamiento de la energía obtenida a través de los paneles para utilizar cuando no haya radiación solar. Este tipo de sistema es ideal para negocios o viviendas aisladas a la red (zonas rurales y granjas).

Para este tipo de instalaciones, DPB Ingeniería ofrece el servicio de ingeniería, montaje y legalización de estos paneles, ideales para las distintas comunidades en la provincia de Alicante. Este grupo de eficiencia energética realiza un estudio y diseña el panel ideal para adaptar a las edificaciones y así lograr el ahorro energético de manera eficiente.

Ventajas de las instalaciones fotovoltaicas Las instalaciones fotovoltaicas permiten el ahorro en las facturas de electricidad. Estas funcionan de manera automática, por lo que su uso resulta muy simple.

En el caso de la instalación con DPB Ingeniería, esta compañía ha destacado por sus servicios de calidad, así como por la posibilidad de asistir a sus clientes sin necesidad de realizar una inversión inicial. También ofrece la opción de financiamiento para la instalación del servicio de autoconsumo.

La experiencia, aunada a la calidad de servicio y capacidad de gestionar todos los requerimientos para la instalación fotovoltaica de forma efectiva y segura, es lo que ha permitido a DPB Ingeniería posicionarse como una de las principales alternativas de quienes buscan una opción favorable para sí mismos y para el ambiente. Unirse a esta nueva forma de energía eléctrica representa un cambio significativo para el futuro.



