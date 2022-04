IRENNE CHC, el futuro prometedor de la cantante, compositora y artista

La primera producción discográfica de una de las nuevas voces españolas del R&B contemporáneo saldrá próximamente al mercado.

Se trata de IRENNE CHC, una polifacética artista que promete un sonido innovador con una imagen totalmente provocativa. Con este lanzamiento, la intérprete y compositora aspira romper esquemas como nunca antes en España.

Esta cantante que, además, se pasea por géneros como el R&B experimental y el Neo-Soul dice que su objetivo es hacerse escuchar. Quiere proyectar un mensaje a través de su música.

Una trayectoria muy particular IRENNE CHC no ha llegado por casualidad a las melodías. Su particular historia con el universo del pentagrama comenzó hace más de 20 años, cuando a escondidas le dio rienda suelta a su talento innato. Con una madre periodista y un padre diplomático, su destino parecía encerrado en las aulas de una universidad.

Pero su rebeldía se impuso y dejó atrás la academia “por aburrimiento”, dice. Un carácter bohemio le ha llevado por lugares tan disímiles como Madrid, Barcelona, Lisboa, Praga, Miami, La Habana, Londres, Budapest, Florencia, Roma y Milán. De todas, ha tomado elementos que le han servido de inspiración para la música y su otra pasión: la moda.

Ese mundo de pasarelas lo ha vivido en primera fila como estilista para revistas, festivales de cine, televisión, cine y eventos de moda. Todo ello le ha servido para ganar una madurez como ser humano que le ha permitido replantear géneros musicales que ya son universales. Narrarlos con su propia voz a través de sus letras y sus acordes como compositora.

Un proyecto personal Irene Chamorro Cuesta, a.k.a IRENNE CHC se define como una mente pensante. No es de extrañar teniendo como progenitores a una madre periodista española y a un padre diplomático nigeriano, además de una larga trayectoria por distintas culturas de todo el mundo. Es una mujer que se ha pasado la vida explorando otros países.

Su proyecto musical se podría asumir como profundamente personal. En todo lo que emprende es la mente pensante, la directora, ejecutiva y productora creativa. No tiene detrás ninguna empresa, grupo, persona o institución que le esté señalando el camino. Después de viajar y vivir tanto, no quiere perder esa libertad que ha luchado desde que salió del salón de clases para no regresar.

Esa es la libertad que quiere inspirar en otras personas a través de su música. Que la gente sepa que tiene que buscar y cumplir sus sueños. Que esa búsqueda en libertad ha sido su filosofía de vida y lo que le ha movido como persona y como artista. Después de todo, es esa libertad la que le lleva por el aprendizaje constante, la experimentación y la innovación, sus otros principios de vida.