El argón es un gas noble que se utiliza para soldadura de acero inoxidable y aluminio, por RADICANSA Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 15:19 h (CET)

El mercado del argón industrial, durante la década actual, mostrará un crecimiento importante. El consumo de este insumo seguirá la tendencia del desarrollo industrial, según un informe publicado en marzo de este año.

El producto formará parte de la progresión económica mundial. La razón fundamental es que los sectores manufactureros que utilizan este insumo tendrán una evolución relevante. Un ejemplo es la manufactura del aluminio que experimentará una demanda sustancial, impulsada por la industria automovilística y de la construcción. En las Islas Canarias, una de las principales comercializadoras de este importante insumo es la empresa RADICANSA.

Usos del argón El argón tiene múltiples usos en la industria y en la medicina. RADICANSA ofrece al sector empresarial tres tipos de argón técnico. El primero de ellos es el industrial, que se utiliza en procesos de soldadura de arco (MIG-MAG, TIG, plasma y láser). El segundo tipo es el llamado argón técnico de alta pureza, que se usa en tratamientos térmicos y en la inertización de atmósferas. Es igualmente demandado para procesos que requieren inertizaciones para generar atmósferas protectoras. El argón ultrapuro,conocido como argón UP, es de gran utilidad en laboratorios, tratamientos térmicos y en la industria de la electrónica para fabricar semiconductores.

Precisamente, la mayor demanda se espera que tenga lugar en la industria de la electrónica y la alta tecnología, por su papel en la creación de atmósferas inertes y por su importancia en la soldadura de aleaciones para componentes de equipos y dispositivos.

En este sentido, RADICANSA es una empresa activa desde 1997 que ha ganado importantes avales, como la Food Safety System Certification 22000.

Qué es y de dónde sale el gas argón industrial El argón industrial es un gas noble no tóxico, incoloro e insípido que se encuentra dentro del grupo de los gases inertes. Se encuentra en la atmósfera terrestre en concentraciones inferiores al 1 %, razón por la cual se clasifica como raro. No combustiona y tampoco es considerado como inflamable.

Aunque no es tóxico, sí que es asfixiante, ya que tiende a desplazar el oxígeno del aire del ambiente. En su estado líquido, es un poco más pesado que el agua. Para lograrlo, se requiere someterlo a una temperatura de -186 grados centígrados, a presión atmosférica normal.

El argón industrial se obtiene mediante un complejo proceso químico que implica la destilación fraccionada del aire líquido. En el proceso, se utiliza hidrógeno para eliminar el oxígeno residual y obtener el argón con una pureza superior al 99 %. Una vez producido y sintetizado, se envasa en cilindros a través de sistemas de compresión.



