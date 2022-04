Servicios CLOUD y comunicaciones seguras con JSM Consultoría Tecnológica Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022

Jugando un papel cada vez más importante en el desarrollo empresarial, se encuentra la tecnología de la información y la ciberseguridad.

Las compañías entienden que para ser competitivos en el mercado globalizado de hoy, donde los datos se han convertido en el activo más valioso, se debe invertir en formas más seguras y eficientes de almacenar este recurso.

Para esto, JSM Consultoría Tecnológica cuenta con un portafolio de servicios cloud para empresas en un data center de su propiedad, al 100 % administrado y gestionado por JSM Consultoría Tecnológica, sin intermediarios que ralenticen las soluciones. Estas son infraestructuras digitales de almacenamiento de Datos (archivos, softwares, aplicaciones) en internet, lo cual permite tener un sistema personalizado para cada organización sin compartir espacios entre clientes. JSM es una compañía experta en tecnología que cuenta con profesionales en servidores, servicios cloud, servicios IT y WIFI de alto rendimiento, avanzando día a día con la tecnología.

¿Por qué es importante la seguridad de los sistemas? La pérdida de datos, o que estos sean robados, es una tragedia empresarial que conlleva la pérdida de valor frente a la competencia, así como de la confianza por parte de clientes y accionistas. No tomar las medidas necesarias para proteger la información de los clientes, socios, proveedores, suscriptores, trabajadores, colaboradores, puede llegar a recibir sanciones para la empresa.

Dado lo valioso de tener un sistema seguro, JSM es partner certificado de comunicaciones seguras Awingu, un software de trabajo integrado que permite acceder a los archivos y aplicaciones de la empresa de forma remota y segura desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, sistema operativo o navegador. Es un desarrollo altamente seguro, tanto para el usuario final como para el administrador. Para cuidar de este activo, JSM Consultoría Tecnológica cuenta con profesionales con las principales certificaciones de seguridad informática que garantizan la calidad y profesionalismo de sus servicios. Además, JSM implementa protocolos de seguridad perimetral (Firewall, Proxy’s, IPS), seguridad estación de trabajo (Antivirus, antimalware) seguridad preventiva (análisis de vulnerabilidades existentes en los productos que disponen y su actualización) y seguridad integral de los sistemas.

Tecnología y buen servicio En el mundo hiperconectado de la actualidad, desde grandes conglomerados hasta pequeñas y medianas empresas invierten en sistemas tecnológicos para aumentar su rentabilidad y mejorar la seguridad virtual. Los servicios cloud profesionales se traducen en un ahorro en la inversión inicial o de mantenimiento por un pago por uso mensual.

La filosofía empresarial de JSM Consultoría Tecnológica y Jordi Solà, CEO y Cofundador de la compañía es: “Su empresa como si fuera nuestra.” Un eslogan con el que resaltan su capital humano y la importancia del servicio para sus clientes. Soluciones que deben ser lo más inmediatas posible para dar respuesta a las necesidades de cada cliente. Un respaldo construido en sus más de 20 años de experiencia.



