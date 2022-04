Las flores de flamenca son el complemento imprescindible de cada vestido, por Carmen Fernández Complementos Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 13:18 h (CET)

Las flores de flamenca son uno de los complementos más populares de España y, en gran medida, han pasado de ser únicamente usados en el mundialmente conocido traje español de flamenca, a utilizarse en otros tipos de look.

Se caracterizan principalmente por su gran vistosidad, su tamaño y la variedad de colores en las que se suelen encontrar, aportando el toque flamenco distintivo al propio vestido y a la mujer que lo usa.

Carmen Fernández Complementos es una tienda en la que se pueden adquirir una gran variedad de flores de flamenca, todas elaboradas de forma artesanal por las manos de la propia fundadora de la firma.

Flores de flamenca: un complemento distintivo de España El traje de flamenca es una parte muy importante de la cultura española. No solo relevante, sino también representativo, ya que encierra en sí mismo las raíces de España y su identidad. Aun así, ningún traje de flamenca está completo sin las flores de flamenca, un complemento que completa el look a la perfección y que se ha convertido en el símbolo principal del traje.

Se pueden encontrar en distintas presentaciones, por ejemplo, como una única flor, un ramillete de un tipo de flor en concreto o uno con varios tipos de flores. En Carmen Fernández Complementos, se especializan precisamente en este último tipo, ofreciendo arreglos de varias flores, de diferentes tamaños y tonalidades. De esta manera, se crea un complemento que combina a la perfección con cada traje y con los gustos particulares de cada mujer.

Características de las flores de flamenca de Carmen Fernández Lo que hace especiales a las flores de flamenca de esta tienda es, en primer lugar, su belleza y, en segundo lugar, que todas ellas tienen un detalle de hortensias de tela pintadas a mano por la propia Carmen Fernández. Esta es una forma de aportar un valor diferencial, haciendo el complemento mucho más personal, como una forma de mostrar el amor y la dedicación con la que se crean estos productos para sus clientes. Asimismo, otro de los aspectos que diferencian a la tienda es que ofrece a su cliente la posibilidad de personalizar el diseño, para que vaya lo más acorde posible a su traje. De manera que quien lo desee podrá decidir aspectos tales como el tipo de flor, tamaño, color, diseño, etc.

A pesar de contar con una sede física en Sevilla, Carmen Fernández Complementos también posee una tienda online desde donde comercializa no solamente sus flores de flamenca, sino también una gran variedad de otros productos. Tanto allí como en su cuenta oficial en Instagram se pueden ver algunas imágenes de sus complementos de flores flamencas y cómo se ven combinadas con el traje típico. A través de estos canales, también se puede contactar y solicitar la creación de un diseño de flores totalmente a medida.



