La salud mental apoyada por referentes de diferentes sectores en un evento exclusivo en Barcelona

miércoles, 20 de abril de 2022, 17:37 h (CET) María Gilabert, la psicóloga, coach, conferenciante internacional y fundadora de la empresa BeValue, con más de 15 años de experiencia trabajando la mente con importantes directivos de empresas y deportistas de élite como la nadadora, 4 veces Olímpica, Erika Villaécija, presentará este viernes, 22 de abril, su primer libro: "SIN IDENTIDAD" Cuerpo Presente, Mente Ausente. Se celebrará un evento exclusivo para apoyar la Salud Mental al que acudirán apoyando importantes referentes de diferentes sectores La exitosa psicóloga de altos ejecutivos y deportistas de élite, María Gilabert, celebrará un evento exclusivo para apoyar la prevención y promoción de la Salud Mental al que acudirán importantes referentes de diferentes sectores para apoyar esta causa.

Este viernes, 22 de abril, a las 19h se celebrará la presentación del libro “Sin Identidad” escrito por la psicóloga, coach y conferenciante internacional María Gilabert. María Gilabert fundó la empresa BeValue, actualmente con sedes en Miami y Barcelona, y acumula más de 15 años de experiencia trabajando la mente con importantes directivos de empresas como Microsoft, Deloitte o Hesperia y deportistas de élite como la nadadora, 4 veces Olímpica, Erika Villaécija.

"SIN IDENTIDAD", Cuerpo Presente, Mente Ausente, es una novela autobiográfica sobre la Salud Mental acercando al lector, directa o indirectamente, a comprenderse a sí mismo. El objetivo de este libro es contribuir a desestigmatizar las enfermedades mentales a través de historias con las que el lector se identificará y acercará al mundo de la psicología, la neurociencia y el desarrollo personal.

“España afronta su máximo histórico en índice de suicidios y trastornos mentales, duplicando números en depresión, ansiedad y estrés en los últimos dos años.” “El índice de suicidios se ha duplicado, y actualmente son la primera causa de muerte no natural”. “Más del 15% de los españoles afirma haber pensado en el suicidio durante el último año.”

El número de depresiones, trastornos de ansiedad y otras enfermedades mentales no para de crecer y sin embargo, a pesar de ser un tema tan común, sigue siendo tabú para muchos. Es urgente y prioritario apoyar esta causa. Varias personas referentes de diferentes sectores se hacen eco de ello y acudirán a este especial evento como muestra de apoyo a la Salud Mental.

La presentación será diferente a lo que hayas visto hasta ahora. La originalidad cobrará forma y tendrá lugar en Barcelona, ​​en Frizzant, un espacio de moda, acogedor y especial en el corazón de Barcelona (Gran Vía de les Corts Catalanes, 692),​​un puro oasis del bienestar que enamora a todos los ciudadanos y visitantes de Barcelona.

Se ha confirmado ya la asistencia de personas reconocidas y exitosas en diferentes ámbitos (tecnología, inversión, emprendimiento, retail, deporte, sostenibilidad…) que apoyan la importancia del cuidado de la Salud Mental, como por ejemplo:

Victoria Gago: Emprendedora de referencia de la European Blockchain convention y la European Tech School.

Daniel Salmerón: Cofundador de la European Blockchain convention y la European Tech School, junto a Victoria.

Ernest Dift: Youtuber y fundador de The Fitness Boy y Libertad Cripto.

Roger Esteller: Ex jugador de Baloncesto del Barça de la Liga ACB, "El tigre de Sants".

Erika Villaécija: Nadadora de élite que ha participado en 4 Juegos Olímpicos.

Oscar Pitarch: Director Comercial en PortAventura World y escritor del libro “Soy un TDAH?”.

Socio de Deloitte, del área de estrategia en Turismo.

Miguel Castañeda: Fundador de Sustainability WorldWide Center 2050, entre otros proyectos y escuelas sobre sostenibilidad de nivel internacional.

Jorge Mas: Vicepresidente de la Boquería de Barcelona y todo un referente en el sector de Retail. Otros importantes referentes, como Didac Lee, ex directivo del Barça e importante inversor, o Victor Giné, fundador del fondo de inversión Oryon Universal, apoyarán también el evento en la distancia, ya que han trabajado de cerca junto a la psicóloga y escritora María Gilabert y son conscientes de la importancia del impacto de la mente en el rendimiento y bienestar.

Todos ellos estarán apoyando esta importante labor: la desestigmatización de las enfermedades mentales y la importancia de la prevención y la actuación sobre todos los temas relacionados con las personas.

