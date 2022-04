La autora mexicana Caro Flores Belizondo publica su primera novela ‘El Misterio de la familia Waldaib’ Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 17:01 h (CET) Una familia con un pasado sangriento, un asesino capaz de todo por amor y una pasión secreta son los principales misterios que aparecen en esta novela editada por Caligrama, editorial de Lantia Publishing La familia es una parte fundamental para cualquier persona, pero en muchas ocasiones influye de una forma tan dominante en la vida que es muy complicado poder controlar su poder. De estos temas habla en su primera novela, ‘El Misterio de la familia Waldaib’, la autora mexicana Caro Flores. La obra, editada por Caligrama, editorial de Lantia Publishing, contiene además del análisis psicológico de sus personajes, grandes enigmas que asolan el pasado de Leah, su protagonista.

Leah es una joven cuyo mundo sufre un brusco cambio tras conocer que han intentado asesinar a su padre, con el que apenas mantiene relación. La pérdida de contacto que sufrió a lo largo de los años no solo afectó al vínculo con su padre, sino también al que tenía con sus hermanastros; sin embargo, esta nueva situación provoca el reencuentro con sus familiares.

Ahora, Leah decide enfrentarse a su pasado y buscar respuestas a las incógnitas que dejó atrás mientras descubre que la imagen que tenía de su padre no es la que recordaba. A lo largo de sus investigaciones también halla muerte, lazos de sangre y muchas incógnitas por resolver.

A través del perfil psicológico de los personajes, la autora muestra sus deseos más profundos, desde la ambición hasta el anhelo por conseguir la fama, pasando por la insensibilización del ser humano. A pesar de todos los sentimientos y frustraciones, la obra también refleja la capacidad de amar siempre en un ambiente de intriga y misterio.

La autora

Caro Flores Belizondo (Monterrey, 1982) comenzó su trayectoria profesional en el arte dramático, donde descubrió su fascinación por la psicología de los personajes. En ese mismo instante y con el objetivo de ampliar sus conocimientos de la mente humana, decidió estudiar psicología.

Ambas artes siguen con ella en la actualidad. “Mi novela está cargada de guiños al teatro, mi forma de dar terapia es completamente teatral, incluso utilizo ejercicios de teatro en las terapias de pareja y también para educar a mi hija. El arte dramático va conmigo todos los días donde quiera que yo vaya”.

La fuerza de sus vivencias le han permitido escribir su primera novela, ‘El Misterio de la Familia Waldabi’, donde destaca el sentido de pertenencia “como seres humanos siempre buscamos el lugar donde pertenecemos, que normalmente es la familia, pero a veces no es así y por eso buscamos cuál es nuestro lugar en el mundo”, destaca Caro.

Tras las buenas sensaciones de su primera obra, la autora ha decidido continuar escribiendo y ya se encuentra trabajando en su segunda novela que, como gran apasionada de los thrillers, seguirá la misma tendencia que ‘El Misterio de la Familia Waldabi’: intriga, emoción y suspense.

